Barù e Jessica trascorrono moltissimo tempo insieme, anche se il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre cercato di mantenere le distanze e di non andare oltre. La principessa ha un debole per lui e lo cerca continuamente, tanto da aver dimostrato in diverse occasioni tutta la sua gelosia. Un interesse apparentemente non corrisposto e gli atteggiamenti di Barù spesso la fanno rimanere molto male, come una frase detta nelle ultime ore, che ha lasciato di stucco la principessa.

Il rapporto tra Barù e Jessica

Rispetto all'inizio, il rapporto tra Jessica e Barù sembra essere diventato molto più forte e stretto.

I due trascorrono la maggior parte del tempo insieme, tra battute, scherzi e qualche gesto di affetto. Barù in diverse occasioni ha smorzato l'entusiasmo di Jessica, facendo capire che per il momento non c'è nessuna possibilità che possa nascere una storia d'amore. Nonostante questo, l'interesse della principessa è cresciuto giorno dopo giorno, tanto da renderla spesso molto gelosa del rapporto dell'uomo con altre concorrenti. Jessica continua a giocare questa partita a carte scoperte, palesando i suoi sentimenti, ma il nipote di Costantino della Gherardesca per il momento non si è mai sbilanciato più del dovuto. I fan sperano che tra i due possa nascere qualcosa.

L'avvicinamento durante la festa

Durante la festa organizzata lo scorso sabato 19 febbraio dal Grande Fratello Vip, Jessica e Barù si sono avvicinati moltissimo. Hanno trascorso la serata insieme, ballando e scherzando in modo molto complice. In quell'occasione, quando Jessica ha confessato che Alex Belli ha cercato di baciarla, la sua attenzione era rivolta solo ed esclusivamente a Barù.

Gli altri coinquilini hanno cercato di spronarli a un ulteriore avvicinamento, tanto che sono andati molto vicini al bacio, che però non c'è stato. Nonostante l'avvicinamento improvviso, Barù continua a non oltrepassare il limite, lasciando sempre Jessica un po' a distanza, ribadendo che si tratta solo di un'amicizia. Nelle ultime ore, un commento dell'uomo nei confronti della principessa ha lasciato tutti senza parole.

La donna ci è rimasta molto male e ha ammesso che in questo modo Barù non fa altro che perdere punti.

La frase di Barù a Jessica

Mentre stavano lavorando a un'attività affidata dal Grande Fratello Vip, Barù si è lasciato andare a una battuta infelice nei confronti di Jessica. "Sei un essere fastidioso come uno scarafaggio" ha dichiarato l'uomo, chiedendole se glielo avevano mai detto. Jessica ha risposto che non glielo aveva mai detto nessuno prima d'ora. "Sei quelle mosche che ti volano intorno" ha continuato Barù, scherzando ma facendo rimanere male la principessa. Manila Nazzaro gli ha detto di decidersi, perché c'è una bella differenza tra i due animali. "Continui a perdere punti" ha risposto semplicemente Jessica, che non ha apprezzato la frase.