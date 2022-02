Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è arrivato un provvedimento disciplinare, cosa più unica che rara in questa edizione del reality. Destinatario della punizione è stato Alessandro Basciano che, a causa di alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe, è stato mandato direttamente in nomination dalla produzione.

In particolare, nel mirino del GF è finito il mancato rispetto del regolamento, con Basciano che più volte ha rifiutato di indossare il microfono nonostante le richieste degli autori.

Inoltre, il vippone ha anche avuto uno scatto d'ira contro Alex Belli, minacciando di lanciargli un peso.

Alessandro ha accusato Sophie: 'Sei andata pesante oggi'

Basciano, sul finire della puntata, ha anche minacciato di abbandonare la casa, cosa che poi ha però ritrattato, rimettendosi alla decisione del pubblico a casa. Una volta terminata la diretta, però, Basciano ha iniziato un lungo sfogo con alcuni dei suoi coinquilini, tra cui la fidanzata Sophie. Proprio parlando con quest'ultima è partita l'ira di Basciano.

Alessandro ha accusato Codegoni di essere "andata giù pesante", accusandola di averlo provocato. Cosa, questa, che però in puntata non è stata mostrata. Proprio questo ha portato Basciano a sostenere come il programma abbia "due pesi e due misure", definendo il comportamento della produzione come "non giusto".

Parlando con Manila e Antonio, invece, Alessandro si è chiesto se, in caso di abbandono, ci sia una penale da pagare, sostenendo come non possa accettare "una roba del genere" e chiedendo agli altri vipponi se si fossero resi conto di quello che gli hanno "combinato".

Anche Sophie ha attaccato il programma, ricordando come Delia abbia schiaffeggiato Alex

Dello stesso tenore (seppur con toni diversi) anche il pensiero di Sophie Codegoni. La ragazza, che ha comunque tenuto più volte a sottolineare come Basciano debba portare un maggior rispetto verso la produzione, ha accusato il programma di trattare vicende simili in modi differenti a seconda dei protagonisti.

A supporto di tale ipotesi, la giovane vippona ha ricordato come negli scorsi giorni Alex Belli abbia preso "uno schiaffone in faccia da Delia". Comportamento condannabile, dunque, che però è passato inosservato. Sophie, dunque, ha ammesso: "Se l’avesse fatto un uomo ad una donna, tragedia". Bene precisare, comunque, che almeno per il momento non vi sono dei video pubblici che riprendono il momento in cui Delia avrebbe dato lo schiaffo alla sua dolce metà.

Sophie: "Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia... Se l'avesse fatto un uomo ad una donna tragedia perché é una tragedia"

Soleil: "Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo... Concordo"



HANNO RAGIONE DA VENDERE! 👏🏻👏🏻#gfvip #solphie #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/PVvuaHnosc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022

Sulle accuse di Sophie e Basciano al programma si è diviso il web: alcuni utenti, infatti, prendono le difese dei due, mentre altri considerano gli atteggiamenti di Alessandro come "ingiustificabili" e criticano l'ex tronista di Uomini e Donne per il suo atteggiamento troppo protettivo verso il vippone.