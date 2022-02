Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc nelle tue mani, nella sesta puntata della seconda stagione che andrà in onda giovedì 24 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo sesto appuntamento verranno trasmessi gli episodi undici e dodici della serie televisiva con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. Entrando nello specifico della trama, per il protagonista Andrea Fanti le cose si complicheranno sia dal punto di vista lavorativo che nella vita privata.

Infatti, Doc sarà sempre più vicino alla sua ex moglie Agnese, ma dovrà riuscire a vincere le sue resistenze. Invece, sul lavoro ci sarà un imprevisto che rischierà di fare andare tutto storto nel suo primo giorno di primariato.

Agnese e Davide saranno ai ferri corti

Nell'episodio undici della sesta puntata, Agnese si ritroverà tra i suoi pazienti una persona che mai si sarebbe aspettata. Infatti, in ospedale arriverà la madre biologica di Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno preso in affidamento.

Nel frattempo, il rapporto tra Agnese e Davide sarà sempre più teso e la donna si ritroverà a dover affrontare un periodo davvero difficile a causa della sua vita privata che sarà stravolta completamente.

Allo stesso tempo, ci sarà Andrea Fanti, l'ex marito della direttrice sanitaria che manifesterà sempre di più il desiderio di tornare insieme alla sua ex.

Intanto, anche il rapporto tra Giulia e Damiano sarà in crisi, a causa di quest'ultimo che avrà tirato fuori la storia del certificato di Lorenzo Lazzarini ed ora tutti sono a conoscenza che l'ex internista è stato il paziente zero dell'ospedale Ambrosiano.

Invece, Gabriel si risveglierà dal coma e lascerà cadere ogni barriera. Infatti, il giovane medico rivelerà alla psicologa quali sono tutti i demoni che continuano a tormentarlo.

Andrea Fanti tornerà a indossare il camice

Invece, nell'episodio dodici di Doc Nelle tue mani, il protagonista dovrà affrontare il giorno in cui tornerà ad indossare il camice per tenere la simulazione del primariato.

Purtroppo per Doc, la fortuna non sarà dalla sua parte, in quanto si ritroverà subito a dover affrontare un imprevisto. Entrando nello specifico della vicenda, Andrea Fanti dovrà affrontare un blackout informatico dei sistemi dell'ospedale Ambrosiano.

In questa circostanza, Fanti dovrà fare affidamento solo su se stesso e per questo si ritroverà a dover fare delle scelte che risulteranno molto rischiose per la salute di tutti i pazienti.

Non ci resta che attendere la messa in onda della sesta puntata per scoprire se Andrea riuscirà a superare anche questo ostacolo.