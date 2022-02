Prosegue l'appuntamento domenicale con la soap di Rai1 L'amica Geniale. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che la terza e penultima puntata della terza stagione andranno in onda domenica 20 febbraio 2022. L'attenzione sarà focalizzata sui novelli sposi: Pietro ed Elena. La giovane coppia dovrà affrontare nuove discussioni e finirà per litigare. Nel frattempo Lola metterà al corrente Elisa di quello che sta succedendo a Napoli, durante la sua assenza.

L'amica Geniale, anticipazioni terza puntata: discussioni tra Elena e Pietro

Le anticipazioni della terza e penultima puntata de L'amica Geniale, che andrà in onda su Rai1 domenica 20 febbraio 2022, rivelano nel dettaglio che durante il primo episodio, intitolato "Terrore", Lenù deciderà di raggiungere il suo obiettivo e sposerà la causa femminista.

Questa scelta però la porterà ad affrontare numerose sfide tra le quali il marito. Pietro infatti non sarà per niente d'accordo con l'iniziativa della moglie e cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea.

Poco dopo nell'abitazione dei due coniugi a Firenze, busseranno alla porta Pasquale e Nadia. La presenza dei suoceri nell'abitazione di Elena e Pietro alimenterà i battibecchi tra la giovane copia. Essendo sporchi e maleducati, il giovane Soccavo finirà per litigare pesantemente con Pasquale. In seguito alla loro partenza, Elena e Pietro avranno un duro scontro: il ragazzo non vorrà assolutamente che si verifichi una situazione simile e metterà in guardia la ragazza.

Spoiler L'amica Geniale: Gennaro gioca al dottore con i figli di Elena

Le trame del secondo episodio de L'amica Geniale 3, dal titolo "Diventare", rivelano nel dettaglio che Gennaro litigherà spesso con i figli di Elena. I bambini si troveranno in villeggiatura e la giovane Ferrante cercherà di non dare peso a questi episodi per non rovinarsi la vacanza.

La situazione precipiterà quando Elena sorprenderà i piccoli giocare al dottore.

Le anticipazioni della penultima puntata rivelano che i riflettori saranno puntati su Lila: la ragazza metterà alle strette Elisa, la sorella della Ferrante. Raffaella rivelerà alla sua migliore amica che Elisa ha una relazione con Marcello Solara.

Elena rimarrà di colpita da tale notizia e non accettando la storia d'amore della sorella, deciderà di prendere il primo treno e raggiungere la sua famiglia a Napoli per parlare vis a vis con Elisa.

La terza stagione della fiction L'amica Geniale ha ottenuto uno share del 21% e oltre quattro milioni e mezzo di spettatori. I prossimi appuntamenti si preannunciano infatti scoppiettanti e ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che le nuove trame non deluderanno le aspettative dei telespettatori.