A poche settimane dalla finale del GF Vip, il clima all'interno della casa continua ad essere molto teso. E, in queste ore, complice tutta la polemica legata al caso Nathaly Caldonazzo, ecco che Barù ha spiazzato nel momento in cui ha minacciato di poter addirittura abbandonare il gioco.

Subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5, i concorrenti si sono trovati a discutere del caso Nathaly: su questa vicenda Barù ha ammesso che se non verrà fatta chiarezza, lascerà la casa più spiata d'Italia.

Il caso Nathaly Caldonazzo infiamma la casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, le sorelle Selassié assieme a Sophie Codegoni, hanno tirato fuori le "frasi gravi" di cui si è parlato per tutta la settimana e che vedono coinvolta Nathaly Caldonazzo.

La showgirl, così come ha ammesso lei stessa, si è lasciata andare a delle affermazioni pesanti, tanto da svelare di aver trasceso e di non essersi contenuta.

Sophie, durante la diretta del 24 febbraio, ha svelato che Nathaly avrebbe paragonato Jessica e Lulù a due "zingare" ma, a quanto pare, la showgirl e attrice avrebbe pronunciato anche altre frasi più gravi che non sono venute ancora a galla.

Alfonso Signorini, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip di ieri, ha svelato che al momento non ci sono filmati che possano inchiodare la showgirl.

Barù minaccia di abbandonare la casa del GF Vip 6

Una rivelazione che, al termine della diretta, ha creato non pochi malumori in casa dato che molti avrebbero ascoltato chiaramente queste parole offensive di Nathaly, motivo per il quale vorrebbero chiarezza da parte degli autori.

Il primo a mostrarsi particolarmente severo e duro nei confronti della produzione del GF Vip è stato Barù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di essere pronto anche ad abbandonare il gioco e quindi ad uscire di scena dalla casa di Cinecittà, aggiungendo poi di aver già messo al corrente gli autori di questa sua idea.

'Io vado fuori', Barù sbotta sul caso Nathaly e chiede chiarezza agli autori del GF Vip

"Io l'ho detto in confessionale, che se no sentito delle cose spero che escano. Perché se non escono, sappiate che io vado fuori", ha sbottato Barù puntando il dito contro Nathaly ma anche contro la produzione stessa del GF Vip, che si avvia verso il gran finale.

Cosa succederà a questo punto? Dopo che la polemica è stata tirata fuori nella casa di Cinecittà, gli autori faranno chiarezza su queste frasi ritenute gravi, pronunciate da Nathaly? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 28 febbraio su Canale 5.