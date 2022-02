Gemma Galgani è la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e donne, anche grazie ai continui battibecchi con Tina Cipollari, sua nemica da sempre. Silvana, la sorella di Gemma, ha deciso di intervenire per difenderla dai continui attacchi, pur ammettendo che in diverse occasioni l'opinionista ha detto cose giuste. La donna ha spiegato che a volte è così dispiaciuta per i loro litigi che deve spegnere la televisione.

Interviene la sorella di Gemma Galgani

Silvana, la sorella di Gemma Galgani, ha rilasciato un'intervista per il Magazine di Uomini e Donne, in cui ha parlato molto della protagonista del Trono Over.

La donna ha raccontato che già durante l'adolescenza Gemma era molto ribelle e anche molto protettiva nei confronti delle persone care. La sua famiglia ha origini toscane, i suoi genitori erano molto giovani e hanno avuto tre figlie a distanza di sette anni l'una dall'altra. La dama finiva sempre in punizione, perché i suoi genitori erano molto severi e lei molto ribelle, ma alla fine riusciva sempre a cavarsela e a uscire di casa. Silvana ha raccontato che è sempre stata molto possessiva nei confronti delle persone che ama e che le ha dato tutto il sostegno possibile quando lei ha dovuto affrontare una malattia difficile da diagnosticare. "La consideravo un mito" ha spiegato Silvana, spiegando che Gemma era molto bella e sempre al centro dell'attenzione.

"Ero la sua ombra" ha aggiunto, spiegando che era sempre con lei.

Silvana ha spinto Gemma ad andare a Uomini e Donne

Silvana, a causa dei suoi problemi di salute, era spesso lontana dall'Italia, ma Gemma la seguiva ovunque. Ad un certo punto ha dovuto prendere le distanze, perché lei era molto apprensiva, ma le due non si sono mai separate.

Silvana e Anna, la sorella più grande, nel 2010 hanno spinto Gemma ha partecipare a Uomini e Donne, perché sapevano che aveva bisogno di nuovi stimoli.

La famiglia sperava potesse finalmente trovare l'amore vero. A differenza dei primi tempi, oggi le sorelle non sono molto felici di vederla in tv, a causa di Tina Cipollari. "Le dice le cose, qualche volta anche giuste, ma con modi e toni che non tollero" ha spiegato Silvana, parlando degli scontri tra la sorella e l'opinionista.

"Mi addolora" ha aggiunto la donna, spiegando che a volte deve spegnere la televisione e smettere di guardare la trasmissione.

La sorella di Gemma contro Tina

Tina fa molto arrabbiare la sorella di Gemma, che vorrebbe telefonarle per dirgliene quattro. Silvana è d'accordo sul fatto che Gemma corre troppo velocemente con gli uomini, ma secondo lei l'opinionista è troppo aggressiva nei suoi confronti. La donna ha precisato che sua sorella non ha mai parlato male della Cipollari, ma è molto stanca di doversi spesso difendere. Silvana ha spiegato anche che non era molto contenta della storia tra Gemma e Giorgio Manetti. "Non era più padrona di se stessa" ha spiegato, sottolineando che la donna avrebbe fatto di tutto per lui. Ha un ottimo giudizio, invece, di Ennio, Marco Firpo e Maurizio Guerci.