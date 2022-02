Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei prossimi episodi della soap, Gina Amarante entrerà nel cast. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, inoltre, sembrerebbe che l’attrice sia già stata sul set anni fa. Infatti, l’interprete del volto femminile aveva già preso parte alle riprese circa dieci anni fa. Secondo le indiscrezioni sul web, anche un personaggio del passato tornerà nella soap ma, al momento non è stato reso noto di chi si tratti.

Le anticipazioni di Un posto al sole diffuse sul web rivelano importanti novità nella soap. Infatti, alcuni volti noti hanno lasciato il cast, mentre sono arrivati sul set nuovi personaggi, fra i quali la mamma di Samuel. Nelle prossime puntate ci sarà un ritorno in scena per un’attrice che aveva ricoperto una piccola parte nella soap una decina di anni fa. A tal proposito, Gina Amarante entrerà nel cast della fiction di Rai 3, anche se non è chiaro che ruolo interpreterà.

Al momento, non è chiaro a quale personaggi sarà legata e che storie dovrà interpretare. Infatti, attualmente, non è ancora stato rivelato con che protagonisti avrà a che fare il nuovo personaggio interpretato da Gina. Sembrerebbe che il volto femminile avrà una presenza scenica 'sorprendente', ma non è chiaro cosa possa celarsi dietro questa descrizione e che intrecci ci saranno per lei.

Inoltre, le indiscrezioni sui prossimi episodi, rivelano che oltre a Gina Amarante, che ha avuto un ruolo minore in passato, ci sarà un gradito ritorno. Infatti, è ormai certo che un volto noto del passato tornerà a Palazzo Palladini. In questo caso, il protagonista della soap rientrerà a Napoli e rimarrà nel capoluogo campano in pianta stabile.

Al momento, però, non è chiaro di chi si tratti e se sia un personaggio maschile oppure femminile. Nelle ultime puntate, alcuni protagonisti della soap hanno lasciato il cast, fra questi Angela Poggi, Marina Giordano, Vittorio Del Bue e Raffaele Giordano. Anche in questo caso, però, non è chiaro se sia previsto il ritorno in scena per i personaggi della fiction di Rai 3. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire sia che parte interpreterà Gina Amarante, sia quale altro personaggio tornerà sul set della soap partenopea.