Delia Duran ha dato adito ad una scenata di gelosia al GFVip nei confronti di Alex Belli. La modella sudamericana è andata su tutte le furie per avere visto il compagno portare il caffè a letto a Soleil Sorge. Nonostante il 38enne abbia spiegato che non c'era nulla di male, Delia non si è detta d'accordo.

L'accaduto

Per chi non avesse seguito le dinamiche del GFVip, Alex Belli è tornato nella casa di Cinecittà in qualità di ospite. L'ex gieffino ha il compito di recuperare la relazione con Delia Duran. Come procede la convivenza forzata tra Delia, Alex e Soleil?

Tra alti e bassi.

Nella notte tra mercoledì e giovedì 17 febbraio, la coppia sembrava avere chiarito le incomprensioni. Al risveglio, però, Duran non ha gradito l'atteggiamento del compagno. Mentre tutti i "vipponi" erano ancora sotto le coperte, Alex ha pensato bene di portare il caffè alla sua amica speciale Soleil.

La reazione della modella

Ovviamente, il gesto romantico di Belli verso la sua amica non è piaciuto a Delia. La modella sudamericana si è sfogata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan: "Prima di dover pensare di conquistare tutti, pensa a me". Delusa per la galanteria del suo compagno nei confronti della "rivale", Delia ha sbottato: "E no, così non ci sto".

A quel punto, Belli ha cercato di spiegare che non aveva alcuna intenzione di ferirla.

Inoltre, ha ribadito di essere interessato solo ed esclusivamente a recuperare il rapporto con lei. Poco convinta della spiegazione del compagno, la modella ha rincarato la dose: "Vieni a fare il cameriere a tutti quanti". Poi, ha ribadito che quel gesto verso la 27enne italo-americana non le è piaciuto affatto.

Mentre la coppia si trovava in cucina a discutere animatamente, è arrivata Soleil.

La diretta interessata, nel sentirsi chiamata in causa, ha punzecchiato Delia: "Stai parlando di me Dolores?" Stranita per l'accaduto, Sorge è andata in giardino e ha invitato tutti ad andare a quel paese.

Alex e Delia: scoppia la passione durante la notte

La notte appena trascorsa al GFVip ha fatto scoppiare la passione tra Alex e Delia.

I due, dopo una lunga chiacchierata nella stiva della Love Boat, si sono lasciati andare a baci e coccole. A un certo punto Duran ha stuzzicato il compagno: "Ho voglia di avere un rapporto intimo".

In un primo momento, Belli ha continuato il suo monologo. Nel momento in cui Delia doveva raggiungere gli altri "vipponi" in casa, Alex è andato in bagno e ha afferrato la mano della compagna. Dopo un primo "rifiuto", Duran ha ceduto alla passione.

La stessa modella, dopo essere tornata dai suoi compagni d'avventura ha confidato a Lulù Selassié di avere avuto un rapporto intimo con il compagno: "E' stato bellissimo".