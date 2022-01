Da poche settimane Delia Duran ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Dentro la casa ha legato con Miriana Trevisan che fin da subito l'ha supportata e capita. Quest'ultima, nella giornata del 19 gennaio, si è confidata con Nathaly Caldonazzo e ha rivelato di nutrire forti dubbi nei confronti della moglie di Alex Belli.

Delia Duran si confida con Miriana Trevisan

Continua a far discutere il triangolo amoroso nato al GFVip che vede come protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Quest'ultima, che è recentemente entrata nella casa per chiarirsi le idee in merito al suo matrimonio, ha legato fin da subito con Miriana Trevisan, tanto da lasciarsi andare a delle forti confessioni.

In particolare, Duran ha riferito alla showgirl, in un primo momento, di aver deciso di lasciare suo marito. Successivamente, la donna ci avrebbe ripensato e ha rivelato alla sua amica di amare ancora l'attore di Cento Vetrine e di voler stare ancora con lui.

Miriana delusa dal comportamento della moglie di Alex

Dopo tali affermazioni, Miriana ha voluto confidarsi con Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha raccontato di essere rimasta perplessa dal cambio di rotta della Duran. "Ci sono cose che non mi tornano. Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Ieri mi aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo", ha raccontato Trevisan alla sua confidente, manifestando il suo disappunto sulla decisione di Delia.

Miriana sembrerebbe decisa ad allontanarsi dalla modella e, in merito alla questione, ha aggiunto: "Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole".

Il web critica la showgirl

Le dinamiche della casa cambiano ogni giorno e ciò non passa inosservato ai telespettatori.

In particolare, su Twitter alcuni fan del Reality Show condotto da Alfonso Signorini hanno criticato Miriana Trevisan. Secondo alcuni utenti, la showgirl si sarebbe allontanata per un motivo diverso da quello raccontato. Nella giornata del 19 gennaio, infatti, fuori dalla casa del GFVip qualcuno avrebbe urlato e riferito che in casa ci sarebbe un biglietto scritto da Alex Belli per Delia Duran.

"Miriana dopo le urla e dopo che è uscita dal confessionale va a togliere il biglietto lasciato da Alex per Delia e 'magicamente' scarica quest'ultima. La 'veggente' c'ha 'riflettuto' ", ha scritto su Twitter un utente.

"Basta non le parlo più"

"Da adesso in poi mi astengo dal giudizio"



Miriana dopo le urla e dopo che è uscita dal confessionale vá a togliere il biglietto lasciato da Alex per Delia e "magicamente" scarica quest'ultima



Un altro fan del programma ha scritto: "A lei sorgono dubbi di questo genere su Delia e decide di non parlarle più proprio dopo il confessionale e le urla".

Nathaly: “ti senti presa in giro ?”

Miriana: “e certo, ma poi le ho detto “scusa ma non lo avevi lasciato ?”, “eh ma io lo amo”

“Basta, non ti parlo più”



Nuova puntata venerdì 21 gennaio

È atteso un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip.

La puntata di venerdì 21 gennaio sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Al televoto eliminatorio sono presenti Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié, Valeria Marini e Giacomo Urtis (che valgono come concorrente unico).