Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha riaperto la porta rossa. Il suo ritorno nella casa, però, ha portato non poco scompiglio, mettendo in crisi i precari equilibri tra i vipponi e l'instabile rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge. Se nelle scorse ore sembrava fosse tornata la pace tra Alex e Delia che, appartati nella stiva, si sono scambiati baci appassionati, questa mattina una nuova lite: un'accesa discussione scaturita da un gesto fatto da Alex Belli nei confronti di Soleil. Delia Duran, eletta dal pubblico prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, è letteralmente andata su tutte le furie.

La lite accesa tra Delia Duran e Alex Belli a causa di Soleil Sorge

Alex Belli è andato a svegliare Soleil Sorge e le ha anche portato un caffè a letto. Queste attenzioni che l'attore ha riservato alla ventinovenne non sono state affatto gradite da Delia. La modella venezuelana si è scagliata contro suo marito urlando: "Sì permette al mattino di portarle il caffè, ma stiamo scherzando?". Delia gli ha anche detto di darsi una regolata perché non può svegliare entrambe. "Se tu sei venuto a riconquistare tutti quanti no?," ha esclamato ancora Delia Duran. La donna ha detto a suo marito che deve pensare prima a lei e poi agli altri e che le attenzioni che le riserva non deve averle anche con altre donne all'interno della casa.

Alex non ha apprezzato la scenata di Delia, replicando che non è la Delia che conosce. Poi, ha anche aggiunto che lui è fatto così, offre le cose a tutti. "Perché non ritorni la donna che ho incontrato?, ha esclamato Alex. L'ex attore di Centovetrine ha concluso dicendo che le sue sono scenate da soap opera Americana.

La reazione di Soleil Sorge alla litigata tra Alex e Delia: 'Non è normale'

La discussione tra Alex Belli e Delia Duran è andata avanti a lungo e sono intervenuti anche gli altri vipponi. A dire la loro sono state in particolare, Manila, Katia Ricciarelli e, ovviamente, Soleil Sorge. Proprio quest'ultima ha appoggiato Alex dicendo che un solo aggettivo descrive la situazione che si è venuta a creare: "Falsità." Soleil rimprovera ad Alex di essere distaccato da lei e di non viversi a pieno il loro rapporto fatto di forte complicità.

La ventinovenne ha parlato di mancanza di coerenza e verità. Stando alle parole di Soleil, Alex sarebbe costretto ad essere falso per rendere falsamente felice una persona. Come andranno a finire le cose tra di loro? I tre protagonisti di questa complicata vicenda sentimentale riusciranno a trovare un equilibrio? Non resta che seguire le nuove puntate del noto reality targato Mediaset per scoprirlo.