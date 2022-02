L'ex gieffina Dayane Mello, molto amica di Soleil Sorge, è stata intervistata a GFVip party. La modella brasiliana ha detto la sua sul triangolo amoroso che vede coinvolta Sorge e la coppia Alex Belli e Delia Duran. Mello ha dichiarato che marito e moglie starebbero sfruttando l'ex volto di Uomini e Donne. Secondo l’ex vippona, l’amore libero che la coppia professa sarebbe frutto delle dichiarazione che lei stessa avrebbe fatto nella sua edizione del GFVip e, di conseguenza, la starebbero copiando. Dayane, infine, ha detto di essere rimasta delusa nel vedere come prima finalista Delia, poiché al suo posto avrebbe preferito vedere la sua amica.

Dayane Mello difende Soleil Sorge al GFVip party

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è tra le più discusse di sempre. In particolare, al centro del Gossip dall'inizio del Reality Show c'è il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. A tal proposito, nella puntata del GFVip party di lunedì 7 febbraio, che va in onda insieme al prime time del programma, è stata intervistata Dayane Mello. La modella brasiliana non si è trattenuta nel dire la propria opinione in merito a questa questione, tanto che si è lasciata andare a delle dichiarazioni ben precise sull’attore di Centovetrine: “Non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento".

Mello, quindi, non crederebbe alla “chimica” di cui Alex continua a parlare e ha aggiunto che se fosse ci fossero stati realmente dei sentimenti tra lui e Sorge, probabilmente qualcosa sarebbe nato.

Mello ha bacchettato la gente che giudica l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil". Dayane ha accusato la coppia, inoltre, di averla copiata, poiché lei stessa lo scorso anno all’interno della casa ha parlato di amore libero.

La reazione dell'ex gieffina all'elezione del primo finalista

Nella puntata di lunedì 7 febbraio è stato eletto il primo finalista.

Al televoto per contendersi un posto in finale c'erano Daniele Silvestri, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Delia Duran. Proprio quest'ultima si è aggiudicata il favore del pubblico. Dayane non ha retto il colpo e ha immediatamente detto il suo punto di vista: “Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale... sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista... lei è stata l'energia vitale di quella casa... intanto Delia sta cavalcando la scia di Sole per diventare famosa e guadagnare soldi. Delia e Alex stanno approfittando di Soleil e della sua immagine".