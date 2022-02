È tempo di strategie all'interno della casa del Grande Fratello Vip in vista dell'avvicinarsi della finale. E, in queste ore, Miriana e Manila sono state beccate mentre parlavano in codice, per non farsi capire.

Le due inquiline della casa più spiata d'Italia, in queste ultime settimane hanno stretto una sorta di alleanza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori e fan social del GF Vip e, il 13 febbraio, hanno provato a parlare in codice.

Manila e Miriana beccate a parlare in codice al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta avvicinando.

Il prossimo 14 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta edizione e, tutti i concorrenti che sono attualmente in gioco, vorrebbero accedere allo step conclusivo del reality show Mediaset.

E così, per cercare di sopravvivere fino alla fine di questa sesta edizione, i concorrenti rimasti in casa mettono in atto le loro strategie, stringendo alleanze con coloro che potrebbero essere loro amici per questo rush conclusivo del GF Vip.

Lo sa bene Manila Nazzaro che, dopo essere entrata in rotta di collisione con le sue "amiche" Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ha dovuto trovare delle nuove alleate all'interno della casa di Cinecittà.

E così, nelle ultime settimane, si è solidificata l'alleanza tra Manila e Miriana che ormai sono diventate amiche.

E proprio questo pomeriggio, le due inquiline sono state beccate mentre parlavano in codice, per evitare di farsi capire e di farsi scoprire dalle telecamere.

Nuove strategie segrete per Manila e Miriana?

A prendere l'iniziativa è stata Miriana Trevisan che ha prima detto delle frasi con poco senso a Manila, dopodiché si è messa a scrivere delle parole sulla parte interna dell'armadio, stando attenta a non farsi beccare dalle telecamere.

Le due inquiline, però, non si sono accorte del fatto che proprio alle loro spalle ci fosse una telecamere che le riprendeva: Manila e Miriana sono state avvisate da Jessica e, nel momento in cui si sono rese conto di essere state smascherate, hanno subito smesso.

I fan del GF Vip sbottano contro Manila e Miriana: 'Vipere'

Ma cosa si stavano dicendo?

Le reazioni dei fan social che seguono e commentano il GF Vip non sono mancate e in tanti sospettano che Miriana e Manila si stessero mettendo d'accordo in vista di nuove strategie da adoperare per la prossima puntata serale del 14 febbraio.

"Vipere in azione", hanno scritto alcuni utenti social commentando la scena di Manila e Miriana che si parlavano in codice in camera da letto.

"Pessime queste due finte sante, preferisco chi si espone nel bene o nel male", ha sentenziato un altro spettatore del GF Vip contro le due concorrenti.