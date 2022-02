Dayane Mello è intervenuta a GFVip Party durante la 40^ puntata del Reality Show. L'ex concorrente ha commentato la relazione tra Alex Belli e Delia Duran. Secondo la modella brasiliana, Alex non è realmente innamorato di Soleil Sorge. Inoltre, l'avrebbe presa in giro visto che l'influencer non è al corrente di quello che accade lontano dalla casa di Cinecittà.

Le parole dell'ex gieffina

La modella brasiliana ha partecipato al GFVip lo scorso anno. Intervenuta in collegamento con la rubrica condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Dayane ha commentato la puntata.

Ma non solo, la diretta interessata ha detto cosa pensa del duo Belli-Duran.

Scendendo nel dettaglio, Mello ha spiegato di conoscere Alex da circa 10 anni: lei era una modella emergente mentre Belli un fotografo. In merito alla relazione tra l'attore e Delia, Mello ha esordito: "Preparatevi, perché adesso scateno l'inferno". Sulla base di questa premessa, la diretta interessata si è detta sicura che il 38enne stia sfruttando il "momento" per visibilità. Secondo l'ex gieffina, se Alex era realmente innamorato di Soleil avrebbe fatto dei passi importanti verso di lei anziché parlare da settimane del nulla. In merito all'amore libero tra Alex e Delia, Mello ha chiosato: "Loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro".

Infine, la modella ha tagliato corto: "È tutto così ridicolo".

Il sostegno a Soleil

Dayane Mello e Soleil Sorge lontano dai riflettori sono molto amiche. La stessa modella sudamericana, qualche settimana fa ha fatto una sorpresa alla gieffina: è arrivata nel giardino della casa di Cinecittà per portarle conforto.

A GFVip Party, Mello si è detta dispiaciuta per i giudizi letti sulla 27enne.

Secondo Dayane, i telespettatori hanno criticato Sorge perché si è avvicinata ad un uomo sposato. Per l'ex gieffina, il problema non è Soleil che ha avuto delle effusioni amorose sotto le lenzuola con Belli, ma il concetto dell'amore tra Alex e Delia.

Alex Belli torna nella casa di Cinecittà

Nel frattempo, il GFVip ha fatto una "proposta indecente" ad Alex Belli.

Signorini ha chiesto all'ex concorrente di tornare nella casa di Cinecittà per mettere la parola fine al triangolo amoroso. Come annunciato dal conduttore del reality show nella 40^ puntata, il 38enne avrà il compito di chiarire la sua posizione con Delia e con Soleil. Al momento non è chiaro per quanto tempo Alex dovrà restare nella casa.

Tuttavia, l'idea che Belli torni al reality show è stata commentata in modo negativo da Aldo Montano: "Stomachevole, è tutto così insopportabile". Per chi non avesse seguito le dinamiche del programma, Alex e Aldo sono stati protagonisti di numerosi scontri all'interno e all'esterno del GFVip.