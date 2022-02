Lea, Un nuovo giorno, la nuova fiction Rai con Anna Valle e Giorgio Pasotti, tornerà in onda martedì 15 febbraio con la seconda delle quattro puntate previste e i colpi di scena non mancheranno. Come sempre ci saranno due episodi e secondo le anticipazioni al centro dell'attenzione ci sarà Martina che aspetterà sua madre per il compleanno. L'aiuto di Lea si rivelerà prezioso per dire alla figlia di Arturo una verità che la bambina prenderà molto male. Ci sarà spazio anche per la vita sentimentale dell'infermiera che affronterà la nuova compagna di Marco e si chiarirà anche con il suo ex compagno.

Lea aiuterà Arturo a parlare con sua figlia: anticipazioni Lea, Un nuovo giorno

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea, Un nuovo giorno, raccontano che nel primo episodio intitolato "Verità difficili" arriverà il compleanno della piccola Martina che aspetterà con impazienza l'arrivo di sua madre per la festa. Lea si rivelerà molto importante per Arturo che dovrà rivelare a sua figlia la verità e la bambina prenderà molto male quello che le verrà detto. Nel frattempo, un'assistente sociale annuncerà che i genitori di Koljia hanno rinunciato all'adozione e il bambino dovrà ritornare in Russia in orfanotrofio. In ospedale arriveranno anche nuovi casi di cui occuparsi, con Aurora, una 16enne che ha partorito da pochi giorni e che proviene da un collegio di suore.

Della ragazza si occuperanno Marco e Lea.

Anna in preda alla rabbia con Lea: anticipazioni seconda puntata martedì 15 febbraio

La seconda puntata di Lea, Un nuovo giorno, in onda martedì 15 febbraio, vedrà protagonista ancora il passato di Lea che tornerà a confondere il suo presente. Nel secondo episodio, intitolato "Via di fuga", l'infermiera si troverà a dover far fronte alla rabbia di Anna, gelosa di Marco.

Lea, a sua volta, affronterà il suo ex compagno per quello che è accaduto tra lei e la ginecologa: l'uomo pensa davvero di poter ricostruire il loro rapporto? Nel frattempo, Martina ritornerà in ospedale per farsi togliere il gesso e la presenza di Arturo farà capire a Marco che il musicista potrebbe rivelarsi un ostacolo per i suoi piani.

In reparto ci sarà anche l'arrivo di Viola Parisi, una ragazzina di tredici anni affetta da una malattia congenita ai reni e abituata a frequenti ricoveri. Tra la ragazzina e Koljia nascerà una bella amicizia e Viola convincerà il bambino a non fidarsi dei medici e scappare.

La serie televisiva Lea, Un nuovo giorno, racconta la storia di Lea, un'infermiera del reparto di pediatria che ha dovuto riprendere la sua vita in mano dopo aver perso un figlio e la separazione da suo marito Marco. Il passato difficile permetterà alla donna di empatizzare con il piccoli pazienti in un modo speciale.