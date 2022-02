Il Paradiso delle Signore con nuove puntate promette grandi colpi di scena nei prossimi episodi in onda a febbraio 2022 su Rai 1. Centrale il piano di Dante volto a sottrarre Il Paradiso a Umberto e Vittorio. Se ciò accadesse, le sorti di Vittorio sarebbero inevitabilmente segnate, legato come è al grande magazzino e a tutto ciò che rappresenta per lui. Romagnoli non è intenzionato a mollare la presa e non solo per a livello lavorativo. Dante sarà anche deciso a riconquistare Marta che, a quanto pare, tornerà a fare capolino nella soap. Umberto ha capito di dover agire in fretta, ma sottovaluta la pericolosità di Dante e la sua arguzia.

Guarnieri, sfruttando il forte ascendente cha ha su Flora, la userà come spia per carpire preziose informazioni da Romagnoli, ma le cose si capovolgeranno in maniera inaspettata e lo stesso Umberto, per un eccesso di presunzione e sicurezza, rischierà di finire in carcere.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Umberto si serve di Flora per i suoi obiettivi

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana, tra Umberto e Flora scoppia la passione. Ebbene sì, l'assenza di Adelaide sarà un motivo in più per farli avvicinare dopo quel bacio che hanno tentato invano di dimenticare. Ma che intenzioni ha Guarnieri? Flora sembra davvero invaghita di lui, tanto da credere a ogni sua parola.

E sarà proprio per questo suo forte legame che accetterà di aiutarlo, a suo rischio e pericolo.

Dopo la notte passata insieme, Umberto non sarà particolarmente affettuoso nei confronti di Flora, che capirà che il commendatore ha avuto solo un momento di debolezza per via della lontananza da Adelaide. Guarnieri però ha ancora bisogno di lei e così cambierà atteggiamento per farle fare ciò che vuole.

Flora commette un errore fatale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che Umberto chiederà a Flora di aiutarlo a salvare le sorti del grande magazzino, che rischia di finire nelle mani di Dante.

Per capire quali intenzioni ha Dante, la giovane Ravasi lo inviterà a cena, ma commetterà un gravissimo errore, lasciandosi sfuggire il fatto che Umberto le ha scritto una lettera che contiene preziose informazioni su Achille.

Fiorenza fa arrestare Umberto? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Dante ha ciò che gli serviva e Flora glielo ha offerto su un piatto d'argento. Ignara di cosa abbia combinato - anche se inconsapevolmente - la bella Ravasi racconterà a Umberto della cena.

Romagnoli, invece, metterà al corrente Fiorenza della lettera che potrebbe far finire in prigione Umberto. Ora, la pericolosa alleata di Dante, sa dove mettere le mani.