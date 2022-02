Questo lunedì 21 gennaio andrà in onda la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo come sempre con le loro opinioni sempre pungenti e dirette, le due opinioniste di questa sesta edizione del reality Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Con Delia Duran e Lulù Selassiè decretate prime finaliste, questa sera i riflettori saranno tutti puntati sull'ornai famoso triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. I tre protagonisti si sono scatenati nel corso del jungle party organizzato durante la serata di sabato.

Alex Belli, Soleil e Delia: un nuovo capitolo

Alfonso Signorini tratterà i temi più scottanti della settimana. Il capitolo riguardante Alex, Delia e Soleil è dunque pronto ad arricchirsi ancora. Nel corso della serata di sabato, i vipponi hanno organizzato un party a tema jungle. La festa ha lasciato non pochi strascichi nella casa più spiata d'Italia. Un party molto turbolento dove i protagonisti del Grande Fratello Vip hanno messo in discussione amicizie, amori, equilibri, hanno creato malumori e si sono lasciati andare a confessioni davvero inaspettate. A suscitare scalpore è stato in particolare il comportamento tenuto da Delia e Soleil. Le due donne infatti si sono lasciate andare ad un lungo ed appassionato bacio di cui sicuramente si parlerà questa sera.

Saranno tante le immagini che Alfonso Signorini dovrà mostrare e commentare insieme agli inquilini della casa.

Nuova puntata del Grande Fratello Vip: una Jessica Selassiè inedita e il televoto

Nei giorni scorsi, nella casa, è apparsa una Jessica Selassiè inedita. La principessa si è presa una bella cotta per il nipote di Costantino della gherardesca, Barù.

E forse, proprio questo sentimento che sta nascendo ha fatto emergere un nuovo lato di lei. Piano piano, con il passare dei giorni, le cose con Barù sembrano prendere una forma nuova. Che tra di loro stia nascendo qualcosa? Non bisogna poi dimenticare il televoto del pubblico che decreterà chi dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finale.

A scontrarsi sono: Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e infine Nathaly Caldonazzo. Non mancheranno poi ovviamente come di consueto le temutissime nomination. I vipponi rimasti in casa iniziano ad essere sempre meno e diventa complicato scegliere chi voler mandare a rischio eliminazione. Che aggiungere. Non resta che aspettare la nuova puntata in onda questa sera per scoprire cosa accadrà ai vipponi rimasti ancora in gioco.