In tanti si aspettavano che il Grande Fratello Vip prendesse provvedimenti per ciò che è accaduto nella casa in questi giorni. In rete ha impazzato per una settimana l'hashtag "Katia fuori", un moto di protesta di quegli spettatori che non hanno apprezzato le parole che la cantante ha rivolto a Lulù e a Miriana davanti alle telecamere. Al termine della puntata in cui nessun vippone è stato punito, Barù si è esposto per dirsi spiazzato da come solo in Italia si passi sopra ad affermazioni gravi come quelle fatte da Ricciarelli in tv.

Nessuna espulsione al Grande Fratello Vip

Sta facendo molto discutere ciò che è successo (o forse è meglio dire ciò che non è successo) ieri sera al Grande Fratello Vip. Dopo giorni in cui migliaia di spettatori si sono esposti per chiedere la squalifica di Katia per delle presunte frasi razziste pronunciate contro Lulù, Alfonso Signorini ha optato per la linea morbida.

Dopo aver mostrato ai concorrenti i filmati delle tante liti che ci sono state tra Natale e Capodanno all'interno della casa, il presentatore ha cercato di mettere pace tra le due fazioni che si sono venute a creare: una con a capo Ricciarelli, l'altra guidata da Miriana e dagli altri giovani del cast (fatta eccezione per Soleil, sostenitrice numero uno della cantante lirica).

Il conduttore, poi, si è palesato in giardino per fare un lungo discorso ai suoi vipponi, un monologo che aveva lo scopo di rimproverare chi ha superato il limite.

I commenti dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Alfonso ha parlato a lungo con i concorrenti del Grande Fratello Vip, cercando di farli ragionare su come alcuni di oro abbiano esagerato nell'offendersi in preda all'ira.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Signorini ha tirato le orecchie sia a Katia per aver invitato Lulù a tornare a studiare nel suo paese (questa frase è stata considerata razzista da molti spettatori, ma anche all'interno della casa), che alla principessina per essersi messa allo stesso livello della cantante, apostrofandola con termini poco carini e irrispettosi.

Il tutto si è concluso con un rimprovero generale e con la promessa che d'ora in poi si tornerà allo spirito che c'era all'inizio, quello di una sana competizione.

Il conduttore, poi, è rientrato in studio ed ha spiegato perché non sono stati presi provvedimenti contro nessuno.

"Non mi piace squalificare. Quest'anno ci siamo ripromessi che non avremmo rifatto gli errori del passato, come quando vipponi come Fausto Leali sono stati cacciati ingiustamente", ha detto il padrone di casa in diretta su Canale 5.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

Ad un certo punto della trasmissione, Alfonso ha tirato in ballo le vecchie generazioni per provare a difendere Katia.

"Anche mia madre ha detto un sacco di volte che gli stranieri dovevano tornare nel loro paese.

Questo, però, non fa di lei una razzista", ha spiegato il presentatore Mediaset.

Questo discorso non è andato giù ad un concorrente del Grande Fratello Vip che, subito dopo la puntata, non ci ha pensato due volte ad attaccare Signorini e chi ha deciso di non punire Ricciarelli per ciò che ha detto su Lulù.

"Questa non è una questione di generazioni. Mio nonno non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere", ha tuonato Barù la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Il nipote di Costantino della Gherardesca, poi, si è rivolto direttamente a Katia ed ha aggiunto: "Non capisco come solo in Italia si facciano passare queste cose. Negli USA saresti fucked. Sono cose brutte".

Insomma, l'affascinante vippone si aspettava una presa di posizione da parte degli addetti ai lavori, invece la cantante non solo è stata graziata ma è anche rientrata tra gli immuni della serata.