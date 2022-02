Sarà densa di avvenimenti importanti la puntata Il Paradiso delle Signore in onda martedì 8 febbraio su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove è possibile poi rivederla in replica. La trama dell'episodio vedrà protagonista Marco che, molto affezionato a zia Adelaide, metterà in atto un piano finalizzato a sviare le indagini per salvarla dal carcere e poterle permettere di tornare a Milano in totale tranquillità. Per la sua riuscita, però, occorre anche il prezioso aiuto di Flora. Nel frattempo, Gemma comincia a sentire il peso delle sue azioni e, a peggiorare il suo stato d'animo, la consapevolezza amara di aver ottenuto l'effetto contrario a quello sperato: la lettera minatoria inviata a Gloria non ha fatto altro che farla avvicinare ancora di più a Ezio, con la grande disperazione di Veronica.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore: oltre al danno la beffa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, raccontano che Veronica andrà in pezzi. La povera Zanatta non solo dovrà coprire il vile gesto della figlia, ma dovrà anche vedere con i suoi occhi il riavvicinamento - che del resto era nell'aria - di Ezio e Gloria.

Ebbene sì, perché la lettera che avrebbe dovuto rovinare Gloria altro non ha fatto che farla riavvicinare ad Ezio, in modo del tutto insperato. Il rapporto tra il signor Colombo e Veronica avrà forti ripercussioni, tanto che il loro matrimonio potrebbe saltare in qualsiasi momento.

Ferdinando vuole Ludovica

La puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì sarà decisiva per l'inizio di una nuova storyline che non mancherà di tenere con il fiato sospeso i telespettatori.

Ferdinando, invitato al Circolo da Fiorenza, vedrà la bellissima Ludovica e ne resterà affascinato, ma per un motivo ben preciso.

Torrebruna avrà un mancamento vedendo Ludovica, in quanto è identica a sua moglie che purtroppo è morta. Ora, il suo desiderio è quello di avere nella sua vita l'ignara Brancia.

Il piano di Marco, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Attenzione anche al furbo Marco, perché nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore sarà pronto a tutto pur di aiutare zia Adelaide. Sant'Erasmo macchinerà un piano per sviare le indagini e distogliere l'attenzione degli inquirenti sulla contessa. Per riuscire nel suo intento, chiederà la collaborazione di Flora.

Infine, Sandro verrà aiutato da Vittorio a organizzare una sorpresa per riconquistare Tina. Peccato che la giovane Amato, ancora delusa dal voltafaccia inaspettato di Conti, non la prenda affatto bene e reagisca con stizza a quanto messo in piedi dal marito per strapparle un sorriso.