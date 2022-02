Poco meno di un anno fa, più precisamente il 20 maggio 2021, Grey's Anatomy ha detto addio ad uno degli attori più amati ed apprezzati del suo variegato cast. Come ormai risaputo, infatti, Jesse Williams ha fatto la sua ultima apparizione nel corso del quindicesimo episodio della diciassettesima stagione. A differenza di molti altri personaggi, tuttavia, quello interpretato dal bell'attore quarantenne non è andato incontro ad un tragico destino. Dopo aver incontrato l'ex moglie April Kepner, infatti, il chirurgo plastico ha deciso di partire alla volta di Boston per gestire la fondazione Catherine Fox.

Alla vigilia del nono episodio di Grey's Anatomy 18, in onda in America il 24 febbraio, Jesse Williams è tornato a parlare della sua esperienza nel cast del medical drama e ha rallegrato i numerosi telespettatori confessando che la possibilità di rivederlo nei panni di Jackson Avery non è poi così remota.

Jesse Williams parla del possibile ritorno in Grey's Anatomy e confessa: 'È una cosa che prenderei in considerazione'

Attualmente impegnato nella promozione del revival di Take Me Out, che lo vedrà protagonista a Broadway nei panni di un giocatore di baseball professionista che decide di dichiararsi gay all'apice della sua carriera, Jesse Williams è tornato a parlare della sua esperienza nel cast di Grey's Anatomy.

Intercettato dai microfoni di ETOnline, l'uomo ha infatti svelato di non aver definitivamente archiviato lo straordinario percorso vissuto accanto ad amici e colleghi. Interrogato sulla possibilità di rivederlo nei panni di Jackson Avery, l'attore ha infatti dichiarato quanto segue:

"È una cosa che prenderei in considerazione.

Questa Serie TV esiste ancora nel mondo dello spettacolo, quindi sì, è senza dubbio una possibilità".

L'attore di Jackson Avery potrebbe tornare nel cast prima del finale di Grey's Anatomy

Sebbene Jesse Williams, come facilmente prevedibile, non abbia fornito ulteriori particolari in merito ad un suo ritorno nel cast di Grey's Anatomy, il recente rinnovo della serie tv per la diciannovesima stagione e il rapporto di stima che lo lega al cast e alla produzione ha fatto sì che l'attore confermasse la sua intenzione di non archiviare definitivamente l'esperienza che lo ha consacrato al grande pubblico.

Non stupirebbe, dunque, se l'attore, seguendo l'esempio di molti colleghi, decidesse di tornare, molto probabilmente in qualità di guest star, sul set del medical drama prima della sua conclusione. Una possibilità, quest'ultima, resa ancor più concreta dalle parole che la showrunner spese ai tempi dell'abbandono: "Jesse porta così tanto cuore, tanta cura e tanta intelligenza nel suo lavoro. Ci mancherà terribilmente e ci mancherà Jackson Avery, interpretato alla perfezione per così tanti anni".