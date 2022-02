Si avvicina il gran finale de Il Paradiso delle Signore 6 e, nel corso delle prossime puntate che andranno in onda su Rai 1, potrebbero esserci clamorosi colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Flora e Umberto: i due, in questi ultimi episodi, si sono lasciati andare alla passione e non è da escludere una possibile gravidanza per la giovane stilista del Paradiso delle signore. Occhi puntati anche su Ezio, che continuerà ad essere in crisi circa il suo rapporto con Veronica e la sua ex Gloria.

Flora e Umberto, esplode la passione ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, uno dei colpi di scena ha riguardato la coppia Flora-Umberto che sono finiti a letto insieme.

I due si sono abbandonati alla passione travolgente: complice anche l'assenza in città di Adelaide, che aveva fatto perdere le sue tracce, Umberto si è abbandonato alla passione con la giovane stilista, figlia di Achille Ravasi.

Ebbene, gli sceneggiatori si sono soffermati sul post-notte: Flora appare da sola, nel letto, si guarda allo specchio con grande intensità e si rende conto di essere stata protagonista di un episodio dal quale non si può più tornare indietro.

Il sospetto, quindi, è che col passare delle settimane, Flora possa fare una scoperta a dir poco clamorosa legata ad una possibile gravidanza.

Flora scoprirà di essere incinta di Umberto?

Non è da escludere, quindi, che la giovane stilista del Paradiso delle signore possa essere in dolce attesa e quindi che aspetti un figlio proprio dal commendatore Guarnieri, dopo la notte di grande passione che hanno vissuto insieme.

In tal caso sarebbe un colpo di scena in vista del gran finale di questa sesta, seguitissima stagione della soap opera Rai, che chiuderà i battenti entro il mese di maggio.

Ad assicurare scintille anche la possibile reazione della contessa Adelaide che, di fronte ad una notizia del genere, potrebbe non fare i salti di gioia.

In attesa di scoprire cosa succederà, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 continuerà ad esserci anche Ezio Colombo.

Ezio diviso tra Veronica e Gloria nel finale de Il Paradiso 6

L'uomo, in crisi, si ritroverà a dover gestire e affrontare una situazione complicata che lo vede in profonda crisi tra Veronica e la sua ex Gloria.

Di sicuro, però, Ezio non se la sentirà più a procedere con le nozze: l'uomo annullerà la data del matrimonio con Veronica e tornerà a passare parte del suo tempo in compagnia di Gloria.

Come si concluderà questa vicenda nel finale de Il Paradiso 6? Ezio sceglierà di tornare con la sua ex? Lo scopriremo nelle prossime settimane di programmazione.