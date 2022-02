Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne trasmesse a febbraio su Canale 5. Gli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Armando Incarnato e Biagio Di Maro arriveranno quasi alle mani. Il comportamento di Matteo Ranieri, invece, deluderà Federica Aversano.

Uomini e Donne: Armando e Biagio quasi alle mani

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riguardanti le nuove puntate trasmesse a febbraio sui teleschermi italiani annunciano che accadranno numerose novità.

Scendendo nei dettagli, Biagio e Armando arriveranno quasi alle mani dopo una violenta discussione.

I due uomini, infatti, affronteranno una situazione con toni troppo accesi.

Dai portali si apprende che Biagio chiederà alla redazione di poter danzare sulle note di una canzone napoletana. Una decisione che purtroppo susciterà le ire funeste di Armando, che troverà la sua richiesta 'qualcosa di sporco'. In particolare il napoletano accuserà Di Maro di essere stato pagato per promuovere la canzone in questione. Inoltre, Incarnato rivelerà che anche a lui avevano chiesto di pubblicizzare quel brano durante uno dei balli in studio. Da qui, i due uomini inizieranno a litigare furiosamente, fino ad arrivare quasi alle mani.

Ida e Alessandro affiatati

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Ida Platano, che continuerà la sua conoscenza con Alessandro.

I due, infatti, appariranno sempre più affiatati. Gemma, invece, non sembrerà molto colpita dal nuovo cavaliere, con cui è uscita in esterna. Questa volta, Tina Cipollari si asterrà dal rivolgere commenti e battutine acide nei confronti della dama di Torino.

Matteo Ranieri deluso da Denise, Federica abbandona lo studio

Per quanto riguarda il trono classico di U&D: il percorso di Matteo Ranieri continuerà a navigare in acque agitate.

Il tronista ligure porterà in esterna Denise, con la quale scatterà perfino un bacio. Purtroppo in studio, verrà mandato un rvm dove si vedrà la corteggiatrice parlare con Armando dopo la precedente registrazione. In questo modo, si scoprirà che la Mingiano non ha rifiutato Incarnato come credeva Matteo. Denise scapperà dallo studio dopo essere stata attaccata mentre Maria De Filippi cercherà di fermare il tronista, propenso a correrle dietro.

Alla fine, il ligure accetterà il consiglio della conduttrice, apparendo molto ferito dal comportamento di Denise.

Una decisione, che susciterà la reazione di Federica, che deciderà di abbandonare lo studio delusa dall'atteggiamento di Matteo. Questa volta, però, quest'ultimo correrà dietro l'Aversano per riportarla in studio.