Sabato 26 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici21, quella che andrà in onda domenica 27 febbraio su Canale 5. Dalle anticipazioni, è emerso uno scontro al vetriolo tra la maestra Alessandra Celentano e il giovane Nunzio, allievo di Raimondo Todaro.

L’accaduto

Le anticipazioni relative alla nuova puntata di Amici21, parlano di un nuovo scontro tra la maestra Alessandra Celentano e Nunzio.

L’insegnante constaterà che l’allievo di Raimondo Todaro sarebbe presuntuoso e tornerà a ribadire di non apprezzare particolarmente il carattere del ballerino.

Incalzato da Maria De Filippi, Nunzio smentirà quanto detto dalla coreografa. Poi, deluso dai giudizi della maestra di danza classica, l’allievo chiuderà l’argomento con un no comment: “Meglio che non mi esprima”.

Per chi non avesse seguito le dinamiche del talent show, Nunzio era stato precedentemente eliminato dalla scuola nella sfida contro Mattia. In seguito all’infortunio di quest’ultimo, però, Todaro ha deciso di richiamarlo per dargli la possibilità di andare al Serale di Amici.

Todaro assente, Celentano-Peparini criticheranno Christian

Le anticipazioni sulla puntata - inoltre - parlano di una critica a Christian: secondo Alessandra Celentano e Veronica Peparini, l’allievo di Todaro non meriterebbe di andare al Serale di Amici.

Secondo la maestra di danza classica, tra gli allievi seguiti da Todaro, meriterebbe infatti di andare al Serale solamente Serena. Per Peparini invece, Christian non eccellerebbe neanche nel suo stile.

Per quanto riguarda la classifica dei ballerini, Serena e John Erik condivideranno il primo posto. A seguire ci sono: Leonardo, Christian, Alice e Nunzio.

In puntata, Raimondo Todaro non è presente fisicamente, ma in collegamento. Tra l’insegnante siciliano e la maestra Celentano non ci sarà alcun battibecco, anche perché il collegamento non è dei migliori. A tal proposito Maria De Filippi bacchetterà la redazione di non riuscire ad avere una buona connessione. Durante la puntata di domenica 27 febbraio, verrà inoltre per qualche istante a mancare anche la corrente in studio.

Quattro nuovi allievi al serale

In precedenza erano arrivati al Serale di Amici 21 gli allievi Dario, Michele, Sissi, Alex e Carola. Nella puntata del 27 febbraio invece saranno assegnate altre quattro maglie: Serena, Aisha, John Erik e Albe.

Le anticipazioni parlano inolte di una maglia negata (per il momento) a LDA e a Luigi. Le sfide in onda domenica 27 febbraio, saranno giudicate da Il Volo e dal maestro Pennino. Infine, Crytical sarà assente nella puntata per motivi di salute.