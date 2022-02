Ha provato a recuperare il rapporto con i suoi 5 figli a 'C’è posta per te', dopo averli abbandonati per diversi anni. Antonio, originario di Lioni (in provincia di Avellino), ha spiegato che fatica a riavvicinarsi a loro perché è consapevole di aver sbagliato ma, soprattutto, per il muro che hanno alzato nei suoi confronti. L’uomo è rimasto in buoni rapporti solo con Flora mentre Giuseppe, Giovanna, Tina e Renato, pur abitando vicino casa del padre, non hanno nessuna intenzione di riavvicinarsi a lui. “Quando aveva 39 anni ha deciso di trasferirsi in Germania perché in Italia faticava a trovare lavoro e quando accadeva lo pagavano in nero” - ha riferito Maria De Filippi nel raccontare la storia dell’avellinese che si è allontanato dai figli dopo aver conosciuto una donna più grande di lui che gli faceva regali di ogni genere e gli permetteva di vivere una vita agiata.

Durante questo periodo l’uomo ha continuato a mandare i soldi a casa ma dopo tre anni la moglie e i figli lo vogliono raggiungere ma Antonio riesce a convincerli a non partire. Da quel momento ha cambiato numero di telefono e indirizzo ed è diventato irreperibile per i figli. Quando si è pentito ed è rientrato in Italia i congiunti non hanno voluto sapere più nulla di lui. Uno dei figli, Renato, non ha accettato l’invito e in studio non mancano momenti di tensione. “Non mi paragonare a te, tu in confronto a me sei zero” - ha tuonato Giuseppe prima di chiudere la busta.

Antonio ha interrotto i rapporti con i figli dopo aver conosciuto una donna in Germania

Antonio ha chiesto più volte scusa durante il confronto con i figli nel corso della puntata del 26 febbraio di C’è posta per te.

“Anche se per voi sono un vigliacco, sono qui per chiedervi perdono: ho deciso di farlo davanti a tutta Italia nonostante il mio carattere chiuso” - ha sottolineato l’avellinese che poi ha cercato di spiegare i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi da loro. “Sono andato in Germania nella speranza di darvi un futuro migliore ma poi ho perso la testa per una donna più grande di me”.

Quest’ultima gli facevi regali importanti e gli permetteva di vivere una vita agiata dopo anni di precarietà.

“Mi vergogno di quello che ho fatto e questa cosa me la porto dentro danni” - ha aggiunto l’uomo che ha provato a far comprendere ai figli quanto fosse pentito del suo comportamento.

“Sono passati tanti anni e non vorrei ne trascorressero altri.

Voglio tornare a far parte della vostra vita e ve lo chiedo qui davanti a tutti e senza vergogna” - ha aggiunto l’irpino che non ha nascosto delusione e rammarico per non aver accompagnato all’altare Tina, una delle tre figlie. “Questa cosa mi ha fatto star male”. Dall’altra parte i figli hanno subito chiarito di non voler sapere nulla del padre.

Giuseppe perde le staffe con il padre: 'Non paragonarmi a te'

Quando si è infiammato il confronto tra Antonio e i congiunti, Maria De Filippi è intervenuta sottolineando che è inutile continuare a litigare. Giuseppe ha precisato che non ha più un padre da quando è morto il nonno. “Ora abbiamo raggiunto un equilibrio. Stiamo bene e quando stiamo insieme non parlo di lui” - ha affermato l’avellinese con la conduttrice che ha tentato di riavvicinarlo al genitore.

“Ora sei padre e se tuo figlio perdesse la testa per una donna e andasse via di casa portando via dei soldi lo perdoneresti?”

Nonostante la mediazione della moglie di Maurizio Costanzo la situazione non è cambiata. L’epilogo è stato ad alta tensione con Antonio che ha ricordato a Giuseppe di aver lasciato la moglie dopo 6 mesi e di averlo raggiunto in Germania per alcuni giorni. Affermazione che ha provocato la reazione stizzita del figlio: “Non paragonarmi a te, vali meno di zero. A differenza tua non ho mai abbandonato mio figlio”. Maria De Filippi non ha potuto far altro che chiudere la busta. “Non penso che lui farà altri tentativi” - ha sottolineato la conduttrice nel salutare i quattro fratelli originari di Lioni.