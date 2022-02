L'Amica Geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta tornerà domenica 13 febbraio con un nuovo appuntamento della serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante, dedicata alle vite delle due amiche Elena e Lila, ormai diventate adulte. Nella seconda puntata saranno trasmessi due episodi: "La cura" e "La guerra fredda" che andranno in onda, come sempre, a partire dalle 21:25 su Rai 1. Secondo le anticipazioni, Lila starà sempre peggio, ma continuerà a tenere nascosta la sua condizione, mentre Elena riuscirà a scrivere un articolo di denuncia su un quotidiano per tentare di aiutarla.

La scrittrice, inoltre, continuerà la sua relazione con Pietro e si sposerà con lui, ma le nozze non saranno come le aveva progettate con il suo fidanzato.

La salute di Lila sarà messa a dura prova: anticipazioni L'amica Geniale 3

Le anticipazioni de L'Amica geniale 3 - Storia di di chi fugge e di chi resta spiegano che nella seconda puntata in onda domenica 13 febbraio, Lila sarà sempre più provata a causa del lavoro in fabbrica. I ritmi stressanti e le sostanze nocive respirate ogni giorno, metteranno a dura prova la salute di Lila, spinta più volte da Elena a cambiare vita. Nel prima episodio in onda, intitolato "La cura", Elena si rivolgerà ai suoi suoceri e Adele la inviterà a scrivere un articolo di denuncia sfruttando le sue abilità di scrittrice e la fama raggiunta grazie al libro pubblicato.

Elena e Lila lottano per avere la pillola anticoncezionale: anticipazioni seconda puntata domenica 13 febbraio

Nella seconda puntata de L'amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta che andrà in onda domenica 13 febbraio, Elena riuscirà a pubblicare un articolo nelle pagine de L'Unità, seguendo il consiglio della suocera.

La scrittrice, ormai affermata, sarà sempre più inserita nella società borghese e apparentemente molto lontana dal mondo in cui è nata e che ha condiviso con Lila, ma dentro di sé coltiverà la speranza di riuscire ad aiutare la sua amica e le donne che lavorano in fabbrica a ritmi estenuanti. Il secondo episodio intitolato "La guerra fredda", vedrà ancora una volta protagoniste Elena e Lila alle prese con la realtà dell'epoca in cui vivono.

Le due amiche, infatti, avranno bisogno di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma per loro non sarà affatto semplice riuscire ad ottenerla e dovranno superare diversi ostacoli. La vita sentimentale di Elena, intanto, andrà avanti apparentemente in modo sereno con il suo fidanzamento con Pietro, ma in realtà la giovane donna non riuscirà a smettere di pensare a Nino. I due fidanzati si sposeranno in Comune, con una cerimonia con pochi intimi così come avevano progettato. Adele, tuttavia, penserà di fare una sorpresa a sua nuora, organizzando a sua insaputa una festa di nozze che Elena non apprezzerà affatto. La sposa si sentirà raggirata e tradita, ma non potrà fare altro che buon viso a cattivo gioco.