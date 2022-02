Domenica 13 febbraio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata de L'Amica Geniale 3, la Serie TV che racconta l'amicizia tra Lila ed Elena (Lenú), ritrovatesi dopo anni di distanza a Napoli.

Lila sarà sempre più stremata dal lavoro in fabbrica e, per aiutare la sua amica, Elena scriverà un articolo sul giornale, denunciando le condizioni disumane in cui sono costretti a lavorare gli operai. Arriverà anche il giorno delle nozze di Elena e Pietro.

Lila sempre più stanca: le anticipazioni de L'Amica geniale

La serie Tv Rai diretta da Daniele Luchetti tornerà con due nuovi episodi nella prima serata del 13 febbraio.

La terza stagione è ambientata negli anni '70 dove, a Napoli, Lila sarà messa a dura prova dal lavoro nel salumificio. Qui, oltre a turni massacranti, i dipendenti sono costretti a respirare anche sostanze nocive.

Elena (Lenú), diventata scrittrice di successo, spingerà l'amica a cambiare vita. Durante la seconda puntata, Lila sarà ormai sfiancata dal lavoro in fabbrica che la priverà di ogni energia.

Lenú denuncia le pessime condizioni di lavoro degli operai

Nel corso del primo dei due episodi in onda il 13 febbraio (dal titolo "La Cura"), Elena, vista la situazione di Lila, deciderà di scrivere un articolo di denuncia che possa portare alla luce le condizioni disumane in cui gli operai sono costretti a lavorare nelle fabbriche.

Diventata ormai una scrittrice di fama, Lenú non faticherà nell'ottenere la pubblicazione del suo pezzo su L'Unita. Il secondo episodio, intitolato "Guerra fredda", inizierà con il racconto delle difficoltà, per le giovani donne come Lenú e Lila, di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale.

Pietro ed Elena si sposano nella puntata del 13 febbraio

Il nuovo appuntamento con L'amica geniale proseguirà con il matrimonio tra Elena e Pietro. La cerimonia avverrà a Firenze, a Palazzo Vecchio, e saranno presenti solo pochi invitati. Sarà un evento riservato proprio come desiderava Elena. Purtroppo la suocera le tirerà un brutto scherzo.

La signora Adele, senza dire nulla alla nuora, organizzerà un ricevimento inaspettato. A questo punto Lenú dovrà fare buon viso a cattivo gioco.

Ricordiamo che tutti coloro che vogliono seguire gli episodi de L'amica geniale già andati in onda in televisione (compresi quelli delle stagioni precedenti) possono collegarsi al sito Rai Play. Per poter accedere ai contenuti bisogna indicare una mail valida e scegliere una password.