Nelle puntate finali di Love is in the air, Eda e Serkan scopriranno di aspettare un maschietto. Sarà Eda a proporre di chiamare il nascituro Alp come il fratello maggiore prematuramente scomparso di Serkan. Un gesto che commuoverà Aydan, la quale chiederà scusa a Eda per tutti i dissapori del passato. Proprio Aydan chiederà a Eda di aiutarla con i preparativi per le nozze con Kemal.

Eda e Serkan aspettano un maschietto: le anticipazioni di Love is in the air

In Love is in the air, Eda scoprirà ben presto di essere incinta. Una seconda gravidanza che la donna metterà a rischio arrampicandosi su un albero.

La paesaggista sarà imprudente in quell'occasione e rischierà seriamente di mettere a repentaglio la vita del nascituro. Fortunatamente non ci saranno conseguenze per Eda e il bambino dopo la caduta ma, dopo lo spavento, Eda seguirà consigli e le direttive di un apprensivo Serkan e vivrà la gravidanza con più serenità. Arriverà anche il momento per i futuri genitori, di conoscere il sesso del nascituro. Ebbene, si scoprirà che di tratterà di un maschietto. Serkan sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di crescerlo come un piccolo imprenditore. Quindi, la piccola Kiraz avrà un fratellino. Va detto che la bambina, almeno inizialmente, nutrirà una certa gelosia.

Eda vuole chiamare il secondogenito Alp, come il fratello defunto di Serkan

La gelosia di Kiraz verrà superata, visto che la bambina ben presto capirà che i genitori saranno sempre lì per lei. Proprio in qualità di sorella maggiore, Kiraz proporrà a Eda di chiamare il fratellino con un nome legato alle ciliegie, visto che il suo invece significa fragola.

Un bel pensiero quello di Kiraz. Nelle puntate finali di Love is in the air dunque, Eda rifletterà sulle parole della figlia e arriverà invece a pensare di chiamare il nascituro Alp, come il fratello prematuramente scomparso di Serkan. Quest'ultimo sarà molto colpito dalla scelta della moglie, ma non sarà l'unico.

Aydan commossa ringrazia Eda per aver scelto il nome Alp

Anche Aydan, una volta venuta a sapere che il nipote si chiamerà Alp, sarà colpita e commossa dalla scelta di Eda. La madre di Serkan chiederà scusa alla nuora per tutte le volte che in passato, aveva cercato di metterle i bastoni tra le ruote. Dunque, proprio grazie alla scelta di Eda, tra nuora e suocera i rapporti saranno più distesi. Proprio Aydan si affiderà a Eda per organizzare il suo matrimonio con Kemal. Le nozze dovrebbero avvenire in Spagna, ma qualcosa porrebbe rovinare i piani della madre di Serkan. Kemal infatti, vorrà portare con sé la madre Yadigar, una donna che si sarà dimostrata alquanto ostile con la nuora Aydan. Quindi non é detto che ci siano nuove nozze nel finale di stagione di Love is in the air.