Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 7 all'11 febbraio, svelano che Kiraz rimarrà delusa quando il nonno Kemal non andrà a prenderla a scuola e si chiuderà nel bagno dell'istituto. La bambina vorrà far avvicinare Serkan e Kemal ma ogni tentativo sembrerà vano. Sarà Eda a questo punto, a studiare un piano per smuovere la situazione.

Kiraz delusa, dal nonno si chiude nel bagno della scuola

In Love is in the air, Serkan non accetterà Kemal come padre. L'architetto infatti, non prenderà affatto bene la rivelazione della madre Aydan.

Mentre Serkan non vorrà avere nessun rapporto con Kemal, Kiraz invece stringerà un legame sempre più forte con il nonno. La bambina infatti, inviterà Kemal al suo primo giorno di scuola. Peccato che l'uomo non si presenterà, deludendo la bambina.

Kiraz delusa per l'assenza del nonno a scuola, si chiuderà nel bagno dell'istituto insieme all'amico Can. Ovviamente i genitori dei due bambini saranno in apprensione e non sapranno come risolvere la situazione.

Kiraz vuole avvicinare Serkan al nonno Kemal

Dando uno sguardo alle trame in onda sino all'11 febbraio, si scoprirà he la piccola Kiraz si sarà chiusa in bagno in modo da far avvicinare Serkan e Kemal. Proprio quest'ultimo, venuto a sapere di cosa starà succedendo, si presenterà alla scuola.

Eda lo ringrazierà per essere intervenuto a risolvere la situazione, mistrando apprensione per la nipote.

Eda vorrà sdebitarsi con lui e penserà che il modo migliore sia quello di organizzare un incontro tra l'uomo e Serkan. Anche Eda quindi, come la piccola, Kiraz, vorrà che i due uomini si avvicinino e abbiano un rapporto tra padre e figlio.

A questo punto, Yildiz coglierà l'occasione di una cena organizzata per comunicare che lei e Serkan sono tornati insieme, per far incontrare l'architetto e il padre Kemal, costringendoli in qualche modo, a passare del tempo insieme.

Come rivedere le puntate di Love is in the air

Si ricorda che l'appuntamento con Love is in the air è dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:55 circa, subito dopo la messa in onda della striscia del Gf Vip.

Per chi non riuscisse a seguire giornalmente la Serie TV che vede protagonisti Eda e Serkan, l'alternativa è quella di collegarsi al sito Mediaset Infinity. I video delle puntate, vengono caricati poche ore dopo dopo la messa in onda su Canale 5. Quindi per tutti i fan della soap Tv, è possibile possibile rivedere gli episodi: basta avere una password e una mail valida. Va ricordato che quella attualmente in onda è la seconda stagione di Love is in the air e che comprende un totale di 39 episodi.