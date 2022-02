Nella soap opera Beautiful, tra qualche settimana, si scoprirà che la notte d'amore trascorsa da Liam e Steffy potrebbe aver avuto delle conseguenze.

Steffy scoprirà di essere incinta e per prima cosa chiamerà Liam, dicendogli che potrebbe essere proprio lui il padre del bambino. A questo punto, il segreto sul tradimento, potrebbe venire alla luce.

Steffy chiama Liam e gli chiede di raggiungerla

Le prossime puntate di Beautiful saranno ancora incentrate sul tradimento di Liam con Steffy. Spencer sarà sempre più preda dei sensi di colpa e vorrà confessare a Hope di averla tradita.

Steffy però continuerà a ritenere che sia meglio tenere sia Finn che Hope all'oscuro di quanto accaduto tra loro.

Tutto però, cambierà ben presto. Proprio mentre Liam sarà sul punto di confessare tutto a Hope, riceverà una chiamata proprio da Steffy. La giovane sembrerà alquanto allarmata e chiederà all'ex marito di raggiungerla a casa. Temendo che possa trattarsi di un problema legato a Kelly, Liam di precipiterà alla casa sulla scogliera.

Steffy confessa a Liam di essere incinta e che lui potrebbe essere il padre

Dunque, Liam lascerà in sospeso il discorso che aveva appena iniziato con Hope per andare da, Steffy. Una volta arrivato a Malibu, Liam le chiederà se ci sia qualche problema con Kelly, ma Steffy lo rassicurerà in tal senso.

Liam allora, le confesserà che quando ha ricevuto la sua telefonata, era sul punto di raccontare la verità a Hope. A questo punto, Steffy rivelerà a Liam di essere incinta.

Liam sarà sconvolto dalla notizia e aumenteranno i suoi sensi di colpa nei confronti di Hope, visto che Steffy gli dirà che potrebbe essere lui il padre del bambino.

Nonostante tutto, Liam dirà alla sua ex moglie, di essere pronto a prendersi tutte le sue responsabilità.

Spoiler Beautiful: Steffy non sa se il bambino è di Liam o Finn

Sta di fatto che in Beautiful, la gravidanza di Steffy complicherà ulteriormente una situazione già difficile. Steffy in cuor suo, spererà che il bambino sia di Finn, ma per esserne certa, dovrà fare un test di paternità.

A questo punto, il segreto sulla notte trascorsa insieme, dovrà necessariamente venire alla luce. E è a questo punto che Liam si ritroverà a dover affrontare l'ira di Hope. Logan infatti, non crederà alle sue orecchie quando verrà a sapere dell'infedeltà del marito. Ma ciò che ferirà di più, è che lui sarà finito per l'ennesima volta tra le braccia di Steffy. Quest'ultima invece, dovrà affrontare Finn, il quale, pur rimanendo sconvolto dalla notizia, alla fine perdonerà Steffy. Resterà ancora da capire di chi sia il bambino che porta in grembo Steffy. Chi sarà il padre? Finn o Liam? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.