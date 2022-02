Cresce l'attesa per il debutto in prima serata della seconda stagione di Makari, la serie poliziesca che vede protagonista Claudio Gioè nei panni del romanziere Saverio Lamanna.

Liberamente basata sui romanzi e racconti scritti da Gaetano Savatteri, la fiction diretta da Michele Soavi tornerà su Rai 1 a partire da lunedì 7 febbraio. Sarà trasmessa una puntata a settimana, per un totale di tre puntate che comporranno così la stagione 2.

La trama sarà ambientata un anno dopo gli eventi accaduti nel finale della prima stagione e ritroveremo Saverio ancora in Sicilia, ad inseguire il proprio sogno di diventare un romanziere di successo.

Tuttavia il suo editore, deluso dalle vendite, sta progettando di mollarlo.

Come se non bastasse, Saverio soffre molto la lontananza della sua amata Suleima, che si è trasferita a Milano da circa un anno. Ben presto però le cose potrebbero cambiare, visto che la donna è in procinto di tornare in Sicilia per un nuovo progetto di lavoro. A seguire ecco alcune anticipazioni sulla prima puntata di Makari 2 e sul cast della serie TV.

Anticipazioni prima puntata Makari 2: Il delitto di Kolymbetra

Nel primo episodio di Makari 2, intitolato Il delitto di Kolymbetra, è trascorso un anno dal trasferimento di Suleima a Milano e Saverio sta soffrendo molto questa lontananza dalla sua amata.

Tuttavia sembra che i due siano destinati a ritrovarsi: la donna infatti torna in Sicilia per motivi lavorativi per alcuni giorni e Lamanna la raggiunge ad Agrigento insieme al fidato Piccionello.

Suleima però non è sola al suo arrivo. Ad accompagnarla in terra sicula è il suo nuovo capo, Teodoro Bettini, e la sua presenza provoca una forte gelosia in Saverio.

Nel frattempo, ad Agrigento, viene scoperto il corpo privo di vita di Demetrio Alù, professore e grande archeologo esperto sui Templi, che Saverio e Piccionello avevano conosciuto poco dopo il loro arrivo in città.

Lamanna comprende subito che l'uomo è stato assassinato per la sua scoperta riguardo il mistero della Valle, ossia dove si trovano i resti del Teatro Antico di Agrigento.

Saverio dovrà riuscire a risolvere il caso, scoprendo l'identità dell'assassino. Infine per Lamanna arriverà una buona notizia: Suleima infatti, a causa del suo nuovo progetto di lavoro, dovrà tornare in pianta stabile in Sicilia.

Le cose però non andranno esattamente come sperato da Saverio.

Makari 2: una new entry nel cast della serie

Il cast principale della serie poliziesca diretta da Michele Soavi ha confermato quasi tutti i protagonisti della prima stagione. Oltre a Claudio Gioè, che torna nei panni di Saverio Lamanna, rivedremo anche Ester Pantano, nel ruolo di Suleima, e Domenico Centamore, in quello di Piccionello,

Presenti poi Antonella Attili, nei panni di Marilù, Filippo Luna, in quelli del vicequestore Randone, e Tuccio Musumeci, nel ruolo del padre di Saverio. Tra le new entry spicca Andrea Bosca che interpreterà Teodoro, il nuovo capo di Suleima che farà ingelosire, e non poco, Saverio.

Nel corso delle tre nuove puntate di Makari ci saranno poi diverse guest-star tra cui Lorenzo Crespi, Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) e Bruno Torrisi.

Dove vedere in streaming gli episodi di Makari 2

Come già anticipato, le nuove puntate della seconda stagione di Makari andranno in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21 e 25 a partire da lunedì 7 febbraio. Il finale di stagione sarà trasmesso il prossimo 21 febbraio 2022.

Tutti coloro che vorranno seguire gli episodi in streaming, potranno farlo grazie alla piattaforma di Rai Play dove verrà caricata ogni puntata, dal giorno successivo alla messa in onda televisiva.