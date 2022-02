Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Makari, nella prima puntata della seconda stagione che andrà in onda lunedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25 ci saranno diverse novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Saverio Lamanna rivedrà dopo tanto tempo la sua amata Suleima che tornerà in Sicilia, nella città di Agrigento per qualche giorno, per lavoro. Quest'ultima verrà insieme al suo capo e quindi, Lamanna oltre a voler riabbracciare la sua donna, vorrà anche far sentire la presenza a costui che si considera un semidio e di cui il giornalista è molto geloso.

In questa occasione, il giornalista vorrà risolvere il caso della morte dell'archeologo Demetrio Alù. Infine, il protagonista riceverà la notizia dalla sua amata che a causa di un progetto, tornerà definitivamente in Sicilia.

Saverio riabbraccerà Suleima

Nella prima puntata della fiction targata Rai, Suleima vive a Milano da un anno e la sua relazione con Saverio inizierà ad avere qualche difficoltà a causa della distanza tra i due. Le cose, però, miglioreranno quando Suleima tornerà qualche giorno in Sicilia per lavoro e Saverio la raggiungerà ad Agrigento insieme al suo amico fidato Piccionello.

Infatti, Lamanna non vorrà assolutamente lasciarsi scappare l'occasione di riabbracciare la sua donna.

Quest'ultima però, arriverà in Sicilia con il suo capo Teodoro Bettini e Saverio sarà molto geloso di quest'ultimo. Quindi, da un lato vorrà riabbracciare la sua fidanzata, però dall'altro vorrà sorvegliare la situazione tra la sua fidanzata e il suo capo.

Suleima tornerà definitivamente in Sicilia per un nuovo progetto di lavoro

Poco dopo, nella città di Agrigento verrà ritrovato il corpo senza vita del Professor Demetrio Alù, un grande archeologo che Saverio e Peppe conosceranno durante i giorni di permanenza nella città siciliana.

Intanto, Lamanna subito capirà che il movente del delitto sarà collegato al responso che l'archeologo avrebbe dovuto dare circa il più grande mistero della Valle, dove si trovano i resti del Teatro Antico di Agrigento, su cui ci sono degli interessi enormi da parte di alcune persone.

Dunque, Saverio vorrà scoprire la verità su chi ha ucciso Demetrio Alù. Allo stesso tempo però, il giornalista vorrà stare insieme alla sua Suleima che non vede da tempo.

Successivamente, ci sarà una grande novità per Lamanna: a causa di un nuovo progetto, Suleima tornerà definitivamente in Sicilia. Però ci sarà anche dell'altro che rovinerà subito la bella notizia avuta dalla sua fidanzata. Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle vicende del giornalista Saverio Lamanna.