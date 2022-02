Un posto al sole sta attraversando una fase di grandi cambiamenti tra nuovi ingressi e partenze più o meno definitive di alcuni personaggi. La prossima settimana farà la sua comparsa Alessandro Orrei nei panni di un giovane paziente di Rossella, ma non sarà l'unica new entry. Oggi è stato annunciato che entrerà nel cast anche Alessandro Gruttadauria. Pochissime le informazioni in merito al ruolo che ricoprirà l'attore, ma è stato fornito, comunque, un indizio molto interessante.

Upas, anticipazioni 2022: arriva un nuovo personaggio

Alessandro Gruttadauria entrerà a breve nel cast di Un posto al sole, ma c'è massimo riserbo attorno al ruolo che l'attore milanese classe '72 dovrà interpretare.

Unico indizio che è stato fornito riguarda il personaggio con cui dovrà interagire che risulta essere "nervosetto". Difficile capire cosa possa significare e soprattutto se entrerà in una storyline di tipo comico o drammatico. Nel primo caso viene da pensare a Cerry, personaggio fortemente ansioso, nel secondo caso le opzioni sono decisamente tante. Nunzio mostrerà presto di essere soggetto a scatti di ira, ma volendo leggere la cosa in chiave diversa anche la piccola Bianca è sembrata alquanto inquieta. Andrebbe sicuramente citato anche Fabrizio ma, si parla di nervosetto e di reazioni giustificate, punti che non si riscontrano in Rosato, che ha un problema ben più serio. La lista potrebbe allungarsi con Patrizio, se non fosse partito, ma anche con tanti altri, quindi risulta inutile, adesso, provare a indovinare con chi interagirà la new entry.

Un posto al sole, novità 2022: dopo l'addio di Vittorio ecco arrivare Alessandro Gruttadauria

Ha fatto molto discutere, in questi giorni, l'uscita dalla sigla di Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) ritenuto un segno tangibile di un vero e proprio addio di tale personaggio più che di un arrivederci. Quest'ultimo è stato sostituito nella intro da Diego Giordano, scelta sicuramente apprezzabile, considerato che Francesco Vitiello è uno dei pochi protagonisti presenti sin dal primissimo episodio.

Oltre a questa novità c'è grande attesa per l'ingresso di Alessandro Orrei in un ruolo ad alto impatto drammatico che lo vedrà nei panni di un giovane paziente che scopre di avere un tumore inoperabile al pancreas. Non ci sono ancora dettagli, invece, sul ruolo che dovrà vestire Alessandro Gruttadauria.

Chi è Alessandro Gruttadauria: da Vivere a Ris 6

Alessandro Gruttadauria nasce a Milano nel 1972 e può vantare un'ammirevole formazione teatrale. Dal teatro alla tv il passo è breve e l'artista ha infatti ha recitato in diverse produzioni televisive molto note al grande pubblico. Tra queste vanno sicuramente citate: La piovra 8 e 9, Vivere, Camera cafe’, Gente di mare, Distretto di polizia 9 e Ris 6.