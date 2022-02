Tantissime le novità che emergono dalle anticipazioni di Tempesta d'amore della settimana 20-26 febbraio. Nei precedenti episodi, Ariane ha tentato di togliersi la vita, ormai certa di avere pochi giorni da passare con Erik. Che ne sarà di lei? Nel frattempo, Maja e Florian continuano a essere distanti, nonostante entrambi provano forti sentimenti l'una verso l'altro. A movimentare le acque ci penserà Hannes, il primo amore della ragazza che arriverà all'hotel. Il suo non sarà l'unico nuovo arrivo nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: Maja soccorre Ariane

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, in hotel arriverà una vecchia conoscenza di Maja, l'affascinante Hannes. La giovane sarà imbarazzata nel rivederlo e si verrà a sapere che è stato il suo primo grande amore. Florian noterà subito questa loro complicità e ne sarà infastidito.

Maja verrà a sapere che la sua storia con Hannes è finita non per volere del ragazzo, ma per via del ricatto di un suo famigliare. Questo retroscena la colpirà molto.

Nel frattempo, Ariane è al lago, in fin di vita. A trovarla saranno proprio Maja e Florian, che chiameranno i soccorsi appena in tempo. Dopo che si sarà ripresa, Ariane verrà a sapere che non sta morendo e che è stato Christoph a ordire un folle piano per farglielo credere.

Ariane vuole vendicarsi di Christoph

Come raccontano le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, Kalemberg sarà inorridita quando verrà a sapere che Saafeld l'ha ingannata facendole credere di avere un male incurabile. Decisa a vendicarsi, verrà però fermata da Erik, che le consiglierà di denunciare Christoph, come è giusto che sia.

Nel frattempo, all'hotel arriva Marita Maricelli, una star della musica internazionale e della quale Werner è un grandissimo fan, così come Alfons.

Selina denuncia Christoph, trame Tempesta d'amore prossima settimana

Inizierà un periodo molto difficile per Selina, che non potrà credere al fatto che Christoph abbia fatto una cosa simile ad Ariane.

In un primo momento non dirà nulla all'amica, ma poi volterà le spalle all'uomo che ama.

Saafeld pregherà Selina di non denunciarlo, ma senza risultato. Comparirà infatti davanti alla polizia e dovrà dare le sue spiegazioni. Inaspettatamente, gli inquirenti crederanno alla sua versione, facendo passare Selina per bugiarda.

Christoph implorerà la sua fidanzata di non lasciarlo, ma ciò che è venuto alla luce è troppo grave per poter essere dimenticato. Come confermano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Selina, sebbene a malincuore, metterà fine alla sua relazione con Saafeld, che tenterà invano di riconquistare la sua fiducia.