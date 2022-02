La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne inizierà con un colpo di scena. Andrea Nicole e Ciprian faranno il loro ingresso in studio dopo le polemiche sorte a dicembre, quando vennero accusati di aver ingannato la redazione. I due giovani oggi, verranno sorpresi da Maria De Filippi nel momento in cui regalerà loro un momento romantico. La conduttrice farà in modo di ricreare il romantico momento della scelta e per la coppia ci sarà la famosa cascata di petali rossi.

Andrea Nicole e Ciprian tornano a Uomini e donne

Stando alle anticipazioni apparse in rete, oggi 7 febbraio a Uomini e donne ci sarà il ritorno inaspettato della coppia formata da Andrea Nicole e Ciprian.

I due, come noto, lo scorso dicembre uscirono dallo studio con la coda tra le gambe, dopo essere stati accusati pesantemente dagli opinionisti, di aver ingannato la redazione. Tutto era nato nel momento in cui Andrea Nicole aveva scelto Ciprian a telecamere spente, senza avvertire la redazione. I due erano finiti quindi al centro di una bufera che però ora sembra essere scemata. Il gesto di ospitarli a Uomini e donne, sembra significare una sorta di 'perdono' da parte di Maria De Filippi e di tutta la produzione.

Maria 'perdona' Ciprian e Andrea Nicole: cascata di petali rossi per loro

Dunque, dopo l'ospitata della scorsa puntata di Isabella e Fabio, questa volta sarà la volta di Ciprian e Andrea Nicole.

Da quanto riportano gli spoiler, i due giovani racconteranno in studio come sta procedendo la loro vita insieme. I fan più attenti, sanno già che le cose tra loro stanno ansdando per il meglio, visto che non disdegnano di postare video e scatti della loro vita quotidiana sui social. Sta di fatto che nella puntata in onda proprio nel pomeriggio del 7 febbraio, Maria De Filippi stupirà ancora una volta non solo Andrea Nicole e Ciprian, ma pure il pubblico.

La conduttrice infatti, darà modo ai due ragazzi di rivivere il momento della scelta, questa volta come si deve. Insomma, per loro ci sarà la famosa cascata di petali rossi, proprio come avviene nelle scelta classica. Un momento romantico che sancirà di fatto i 'perdono' di Maria e della redazione, per quanto successo qualche tempo fa

U&D, anticipazioni del 7 febbraio: si tornerà a parlare di Matteo Ranieri e Denise

Quasi certamente non mancheranno le lacrime di Gemma Galgani che, come sempre, durante il momento della scelta, non riesce mai a trattenere la commozione.

Sempre in riferimento al Trono Classico, si dovrebbe tornare a parlare del percorso di Matteo Ranieri. Le cose per il giovane ligure non sembrano essere semplici. Il ragazzo nelle scorse puntate, si è scontrato duramente con Armando Incarnato, arrivando persino alle lacrime. Tutto a causa dell'interesse mostrato dal cavaliere napoletano per una delle sue corteggiatrice, ossia Denise. Quindi, nel nuovo appuntamento, bisognerà capire cosa deciderà di fare Matteo con la sua corteggiatrice.