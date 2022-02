Il Festival di Sanremo, partito il 1° febbraio 2022 su Rai 1, ha regalato emozioni e colpi di scena anche alla quarta serata. Al nuovo appuntamento, i concorrenti hanno eseguito le cover di brani cult. Particolarmente virali si sono rivelati il duo di Irama e Gianluca Grignani e il tributo di Emma in coppia con Francesca Michelin a Britney Spears. Grignani ha rubato la scena ad Irama: ha raggiunto la platea e cantato tra il pubblico.

Al termine della serata è stata mostrata la classifica generale, di cui la Top 10 vede Emma e Irama posizionati alle spalle dei favoriti alla vittoria, Mahmood e Blanco.

Sanremo, la serata dedicata alla storia della musica infiamma la polemica

La quarta serata di Sanremo 2022, in onda il 4 febbraio 2022 su Rai 1, ha visto i 25 concorrenti presentare le cover di brani di successo nazionale e internazionale. Virale in rete si è rivelata l'esibizione di Irama con Gianluca Grignani in La mia storia tra le dita. Molteplici sono i messaggi di consensi che i fan del duo hanno rilasciato via social.

Emma, in duetto con Francesca Michielin, ha omaggiato Britney Spears, eseguendo Baby one more time. Al termine della performance - volta a ricordare la liberazione della popstar dalla conservatorship (la tutela per cui Britney era giudicata incapace di agire, ndr) - ha esclamato: "It's Britney!".

Achille Lauro ha eseguito con Loredana Berté Sei bellissima e al termine della performance ha porto una lettera di scuse alla collega. Come una missiva degli uomini destinata alle donne: "Che strano uomo sono io. Incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io. Che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere.

Che strano uomo sono io. Capace solo di dire “sei bellissima”, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”, chiedo scusa e vado via".

La classifica delle cover

È stata resa poi nota la classifica delle cover. Troviamo al primo posto Gianni Morandi e il medley con Jovanotti. Al terzo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza.

Al terzo posto la performance di Elisa in What a feeling con la presenza sul palco della ballerina di Amici, Elena D'Amario.

La classifica generale parziale

La classifica sommata alle votazioni di giuria demoscopica, sala-stampa e televoto ha fornito una classifica generale provvisoria del Festival. In pole position troviamo Mahmood e Blanco con Brividi. Al secondo e terzo podio Gianni Morandi ed Elisa. Quarto e quinto Irama e Sangiovanni. Sesta Emma. Settima posizione per La rappresentante di lista. Ottavo e nono posto per Massimo Ranieri e Fabrizio Moro. Decimo Michele Bravi.

Nell'attesa della finale del Festival prevista per stasera, su YouTube avanzano nelle visualizzazioni i pezzi di Irama, Emma, Sangiovanni. Gli ex Amici si impongono rispettivamente alla #2, alla #4 e alla #7 posizione, tra le tendenze dei pezzi di Sanremo. La 'pole position 'resta nelle mani di Mahmood e Blanco.