Nella puntata di Uomini e donne che è stata registrata giovedì 17 febbraio è avvenuto un nuovo colpo di scena nel Trono Classico.

Matteo Ranieri sta vivendo un periodo piuttosto difficile nella trasmissione, infatti prima è rimasto senza corteggiatrici, poi è tornata solo Federica, ma ora il ragazzo si sente travolto da tutte le emozioni. Il tronista, nella nuova registrazione, non era presente in studio.

Matteo Ranieri assente in studio

Giovedì 17 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e tutti i protagonisti della trasmissione sono tornati nello studio di Maria De Filippi, tranne uno.

Matteo Ranieri era assente.

Una mancanza che si è fatta notare, soprattutto dopo le precedenti puntate, in cui il tronista ha avuto modo di valutare profondamente il suo percorso, dopo aver perso le sue corteggiatrici. Federica è tornata, ma l'assenza di Matteo in studio ha fatto pensare che il pubblico possa aspettarsi qualcosa di nuovo dalle prossime registrazioni. Maria De Filippi non ha parlato dell'assenza del tronista e non ne ha spiegato i motivi, per cui bisogna solo aspettare e cercare di capire come procederà realmente il suo percorso.

Momento difficile per Matteo

Le ultime registrazioni sono state davvero molto complicate per Matteo, per cui in molti non stanno escludendo che possa essersi preso una pausa o aver addirittura cambiato idea sul suo ruolo nella trasmissione.

Matteo è rimasto senza corteggiatrici e il suo percorso sta subendo degli alti e bassi molto importanti, così come la sua relazione con Federica, l'unica corteggiatrice che è tornata da lui.

Nelle ultime puntate il tronista è sembrato molto deluso, sia da sé stesso che dalle sue corteggiatrici. Questo momento di confusione potrebbe essere il motivo della sua assenza in studio, nella speranza che una piccola pausa possa aiutarlo a riprendere in mano la situazione.

Dura lite al Trono Over

Nello spazio dedicato al Trono Over di Uomini e Donne è scoppiata una dura lite. I protagonisti sono Ida e Alessandro. La scelta della dama, che ha accettato il numero di Ottavio, ha scatenato un'accesa discussione con l'uomo che sta frequentando attualmente. Tra i due si è scatenato un forte litigio, probabilmente causato dalla gelosia di Alessandro.

Intanto, Diego Tavani ha deciso di interrompere la sua conoscenza con la dama Gloria, mentre per Gemma è un momento di pausa e non si è parlato di lei. In studio sono arrivati come ospiti Sossio Aruta e Ursula Bernardo, che hanno raccontato come procede la loro storia d'amore dopo la nascita di Bianca.