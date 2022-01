Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, Felipe Alvarez Hermoso deciderà di raccontare tutta la verità riguardo l'inganno ai danni di sua moglie Genoveva. In seguito le parole dell'uomo verranno riportate in un articolo e Salmeron lo leggerà dalla prigione, poi la donna penserà di essere giustiziata e chiederà come ultimo desiderio di vedere Felipe un'ultima volta. Nel frattempo Lolita sarà ignara della relazione clandestina tra suo marito Antonito e Natalia.

Quest'ultima non si arrenderà tanto facilmente e non farà altro che sedurre l'uomo.

Felipe chiede scusa a Liberto

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe chiederà scusa al suo amico Liberto, per averlo tenuto all'oscuro del suo piano contro Genoveva, sarà così che i due si riconcilieranno senza problemi. Nel frattempo tutti gli abitanti del quartiere resteranno assai turbati dalla notizia della morte di Bellita, mentre Alodia e José sembreranno nascondere un'importante segreto. La relazione tra Miguel e Anabel, invece, andrà a gonfie vele: i due si incontreranno di nascosto in una pensione fuori Acacias. In seguito Felipe sarà intervistato da un giornale e racconterà tutta la verità riguardo al suo piano contro Genoveva.

Felipe viene intervistato

Felipe sarà intervistato e racconterà come ha ingannato sua moglie Genoveva, con lo scopo di farle confessare l'omicidio di Marcia. L'intervista dell'Alvarez Hermoso sarà riportata interamente in un articolo del giornale e verrà letta anche da Genoveva dal carcere: la donna giurerà di vendicarsi di tutti quelli che l'hanno imbrogliata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Frattanto Miguel chiederà ad Anabel di diventare sua moglie, ma la donna vorrà pensarci meglio e gli chiederà di avere pazienza. In seguito Alodia avrà uno strano comportamento e non parteciperà nemmeno al funerale della povera Bellita. Natalia, invece, sarà determinata nel voler conquistare Antonito e continuerà a sedurlo: Palacios si sentirà alquanto sotto pressione e per lui sarà difficile resistere alle tentazioni della donna.

Lolita turbata da Antonito

Lolita sarà assai turbata da suo marito, poiché l'uomo non si sarà presentato all'appuntamento nel giorno del loro anniversario, ma non sospetterà ancora niente della tresca di Antonito con Natalia. Frattanto Marcos continuerà a sospettare che Felicia non sia morta per cause naturali e annuncerà a Soledad e Anabel che presto chiederà l'autopsia sul corpo della moglie. Genoveva, invece, cercherà di evitare le provocazioni del commissario, ma per lei non sarà affatto facile, poi la donna chiederà di incontrare Felipe, come sua ultima volontà: malgrado la riluttanza di Liberto, l'avvocato accetterà la richiesta di Salmeron, per non avere rimorsi di coscienza, nel caso la donna venisse poi giustiziata.

Natalia seduce Antonito

Miguel confesserà al nonno le sue preoccupazioni nei confronti di Anabel, mentre Sabina ascolterà di nascosto la conversazione e deciderà di mettere in guardia il nipote: a detta sua, infatti, Anabel nasconde un segreto. Nel contempo Roberto cercherà di distrarre Miguel dai conti del ristorante e gli presenterà Berenguer, un nuovo cliente. Natalia, invece, continuerà a sedurre Antonito, all'insaputa di sua moglie Lolita. In seguito Marcos farà di tutto pur di trovare il colpevole per la scomparsa di Felicia, ma la situazione renderà Soledad sempre più nervosa e stressata. Infine, Aurelio tornerà in città e si recherà a casa di Bacigalupe, ma non avrà buone intenzioni.