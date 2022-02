Molteplici colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Una vita nel corso delle puntate trasmesse dal 7 al 12 febbraio su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato narrano che Aurelio Quesada si avvicinerà pericolosamente a Genoveva Salmeron mentre Casilda Escolano riceverà una brutta notizia su Lolita Casado.

Una vita: anticipazioni puntate tra il 7 e il 12 febbraio

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in programma tra il 7 e il 12 febbraio in televisione rivelano che i Palacios eviteranno che Lolita scopra la verità sulle sue gravi condizioni di salute.

Quest'ultima, infatti, sarà certa di essere in via di guarigione.

Intanto, Natalia soffrirà per le affermazioni di Antonito, tanto da cercare una parola di conforto da Anabel. Inoltre, la messicana accuserà Susana di aver parlato male di lei in giro. Per questo motivo, l'ex sarta deciderà di farla pagare cara alla Quesada.

Antonito, invece, sceglierà di affrontare Aurelio per la strada, dando luogo ad un forte scontro. Lolita tornerà a casa dall'ospedale. Tutto questo porterà una certa agitazione in famiglia. A tal proposito, la donna chiederà al marito del tempo per riprenderlo in famiglia, in quanto incapace di perdonare il suo tradimento. Nonostante ciò, il Palacios prenderà a cuore la salute della moglie, scoprendo l'esistenza di un luminare in malattie del sangue.

Ramon e Carmen confessano a Casilda che Lolita sta per morire

Nelle puntate di Una vita di metà febbraio, Antonito sceglierà di contattare un famoso professore mentre Lolita avrà un nuovo svenimento. Ramon e Carmen, a questo punto, racconteranno a Casilda che la loro nuora sta per morire.

Fortunatamente arriveranno buone notizie visto che il dottor Ramos accetterà di raggiungere Acacias per studiare il caso della giovane sposa.

Tuttavia, il nuovo arrivato metterà le mani avanti, informando Antonito che Lolita ha poche speranze di sopravvivere. Una situazione che porterà la Casado a riavvicinarsi al marito dopo averlo visto sempre più preoccupato per lei.

Aurelio è attratto da Genoveva

Genoveva, invece, inviterà Aurelio a casa sua. Ed ecco che Fabina non potrà fare a meno di notare la straordinaria sintonia tra di loro.

A tal proposito, il messicano farà capire alla darklady di essere attratto da lei, che invece sarà interessata solo a fare affari. Più tardi, la Salmeron si recherà a casa Bacigalupe, dove cercherà di guadagnarsi la fiducia di Marcos.

Bellita, intanto, deciderà di uscire di casa sicura che il suo stalker sia in Patagonia. José Miguel, a questo punto, chiederà a Rosina e Susana di tenere d'occhio la sua consorte. Ed ecco che le tre donne verranno aggredite dal molestatore, che verrà in seguito arrestato. Un'aggressione che susciterà la paura della cantante, che si rifiuterà di uscire di casa, se suo marito non trovasse una soluzione.