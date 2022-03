L'appuntamento con Amici 2022 è confermato nel sabato sera di Canale 5. Il 19 marzo, in prime time dalle ore 21:35 circa, andrà in onda la prima attesissima puntata di questa edizione che di domenica pomeriggio ha conquistato il pubblico.

Le anticipazioni relative alla prima registrazione del talent show Mediaset, rivelano che si entrerà subito nel vivo della gara tra gli allievi che sono in gara e che portando avanti il sogno di accedere alla finalissima di questa ventunesima edizione.

Anticipazioni Amici 2022, prima puntata serale

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata di Amici 21 in onda sabato sera 19 marzo su Canale 5, rivelano che la prima concorrente ad essere stata eliminata definitivamente dalla scuola è Alice.

La giovane ballerina, protagonista del team di Alessandra Celentano, ha avuto la peggio al termine della prima puntata di questa edizione.

A seguire, poi, c'è stato anche un ballottaggio che ha visto protagonisti Christian e Gio Montana.

Tuttavia, questo verdetto non è stato svelato durante la registrazione in corso questo pomeriggio. I due concorrenti sono rientrati in casetta e solo dì avrebbero scoperto il verdetto finale. Il pubblico, quindi, verrà a conoscenza del secondo eliminato di questa prima puntata solo durante la puntata di sabato sera, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa.

Elisa e Nino Frassica ospiti in studio: anticipazioni Amici 2022 del 19 marzo

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di questa prima puntata del serale in onda sabato 19 marzo su Canale 5, le anticipazioni rivelano che in studio c'è stato il ritorno di Elisa.

La cantante, reduce dal successo all'ultimo Festival di Sanremo, in passato è stata anche una coach delle squadre del serale, insieme alla sua collega Emma Marrone.

Secondo ospite di questa puntata d'esordio di Amici 21, il comico Nino Frassica che già lo scorso anno aveva entusiasmato il pubblico con le sue performance esilaranti al serale.

Maria De Filippi sfida Amadeus al sabato sera: Amici 2022 vs Soliti Ignoti

Insomma è una prima puntata che si preannuncia a dir poco imperdibile e ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

In questa nuova sfida tv del sabato sera, Amici 21 dovrà vedersela con delle puntate speciali de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che andrà in onda eccezionalmente in prima serata.

Chi avrà la meglio in questa sfida televisiva? Dopo aver trionfato, fino ad oggi con C'è posta per te, Maria De Filippi si assicurerà la leadership del sabato sera anche con il serale di Amici 2022? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.