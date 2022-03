La seconda puntata del serale di Amici ha regalato il primo colpo di scena di questa edizione. Le anticipazioni web sostenevano che l'eliminato di fine serata era Crytical, ma il verdetto che ha dato Maria De Filippi in casetta è stato un altro: la giuria ha salvato il rapper a discapito di Christian. Durante il prime time, inoltre, non sono mancate le accese discussioni tra professori: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono scontrati su guanti di sfida, equità, talento di alcuni ragazzi e parzialità nei giudizi.

Verdetto a sorpresa ad Amici 21

I telespettatori di Amici sono rimasti spiazzati da quello che è andato in onda su Canale 5 nella tarda serata di sabato 26 marzo.

Da un paio di giorni a questa parte, infatti, sul web circolava l'anticipazione secondo la quale sarebbe stato Crytical il secondo allievo eliminato. Molte pagine social dedicate al talent-show, avevano riportato l'indiscrezione di una "talpa" che sosteneva di aver visto il rapper fuori dagli studi Elios dopo la registrazione di giovedì scorso.

La seconda puntata del serale, invece, si è conclusa con un colpo di scena: Maria De Filippi ha parlato in collegamento con entrambi i ragazzi a rischio (rispettivamente supportati da Luigi e da Alex) e poi ha fatto il nome dell'escluso in quanto perdente del ballottaggio finale valutato dalla giuria.

Tensione tra gli insegnanti di Amici

Maria De Filippi ha fatto un discorso a Christian dicendosi dispiaciuta per il percorso in discesa che ha fatto: il ballerino di Amici, infatti, si è spento dopo l'addio di Mattia Zenzola per infortunio e forse si è ritrovato solo durante la seconda puntata del serale.

"Ti dico questa cosa perché sei tu l'eliminato", ha aggiunto la conduttrice prima di salutare i ragazzi e complimentarsi con Crytical per aver vinto un ballottaggio difficile come quello con Stefanelli.

Sui social network sono stati scritti parecchi messaggi di stupore, soprattutto da chi aveva letto le anticipazioni dopo la registrazione ed era certo che a lasciare la gara sarebbe stato il rapper 18enne.

Forse per la prima volta dopo tanto tempo, il talent-show è riuscito a spiazzare il pubblico con un colpo di scena che non era in programma e che va contro agli spoiler che da giorni impazzavano in rete.

Show dei prof sul palco di Amici

Durante la seconda puntata del serale di Amici, sono accadute altre cose che hanno stupito i telespettatori.

Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ad esempio, c'è stata una lunga e accesa discussione all'inizio della terza manche. Il prof di canto ha deciso di mettere alla prova Crytical assecondando il pensiero della sua insegnante, secondo la quale il ragazzo sarebbe più a suo agio sulle ballad che su brani ritmati o rock. Dopo aver fatto esibire Francesco e Luigi, il docente che ha lanciato questo guanto di sfida ha chiesto di annullarlo perché non era un attacco all'allievo ma alla sua coach. "Sei un disonesto. Il ragazzo si è preparato e l'ha fatto bene. Vediamo cosa decide la giuria", ha tuonato la speaker radiofonica. Dopo un diverbio durato molti minuti, Zerbi si è accordato con Maria De Filippi sull'esito di questa prova: se i giudici avessero dato la vittoria a Crytical il punto sarebbe stato assegnato alla squadra Pettinelli-Peparini.

Se il vincitore fosse stato Luigi sarebbe stato tutto annullato e si sarebbe ripartiti dallo 0-0.

Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno preferito il cantautore calabrese in questo medley di tre canzoni attuali, così questo confronto non è stato inserito nel punteggio totale della terza partita, vinta ugualmente dal team Zerbi-Celentano per 2-0.