Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Al termine di questo primo appuntamento ci sono state ben due eliminazioni definitive dalla gara, che hanno segnato l'uscita di scena di due allievi che hanno dovuto abbandonare il cast dello show.

Uno di questi è stato Gio Montana che, al termine della registrazione, ha ricevuto un messaggio d'addio speciale da parte Nunzio, il quale però è stato bacchettato e "gelato" da Lda.

Doppia eliminazione alla prima puntata di Amici 21

Nel dettaglio, la prima puntata del serale di Amici 21 è stata subito densa di colpi di scena e sorprese per tutti gli allievi che sono stati ammessi allo show e che si sfideranno per cercare di conquistare il gradimento della giuria e accedere così fino alla finalissima di questa edizione.

Uno dei primi eliminati della puntata d'esordio di Amici è stata la ballerina Alice che, al termine della prima manche, ha dovuto dire addio per sempre alla gara e rinunciare così al sogno di arrivare fino alla puntata conclusiva del talent show Mediaset.

A seguire, poi, c'è stato uno spareggio che ha visto protagonisti Christian e Gio Montana.

Gio Montana eliminato: Nunzio lo incoraggia in casetta e interviene Lda

Ad avere la peggio, al termine di questa sfida, è stato il cantante Gio Montana, ufficialmente il secondo eliminato del serale di Amici 21 e quindi costretto ad abbandonare il cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, il verdetto finale di questa seconda eliminazione non è stato svelato nel corso della registrazione del programma, bensì svelato ai concorrenti nel momento in cui sono rientrati in casetta.

In questo modo, quindi, si è mantenuto il segreto fino a quando non c'è stata la messa in onda della puntata su Canale 5.

Lda gela Nunzio dopo l'eliminazione di Gio ad Amici 21 (Video)

Ebbene, dopo il verdetto finale della prima puntata di Amici 21, Nunzio si è lasciato andare ad un discorso di incoraggiamento nei confronti di Gio Montana, che non riusciva a trattenere le lacrime per la sua eliminazione definitiva dal cast del talent show Mediaset.

"Io non sono per niente deluso", ha esclamato Nunzio rivolgendosi a Gio Montana tanto da scatenare la reazione immediata di Lda.

Il giovane Luca D'Alessio ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina a Nunzio e, in dialetto napoletano, ha esclamato la frase: "Ma non sei il padre".

Insomma Lda con la sua schiettezza non si è fatto problemi a "gelare" Nunzio per quel suo discorso un po' troppo eccessivo nei confronti del giovane cantante che era stato appena eliminato dal cast di questa ventunesima edizione di Amici, che tornerà in onda sabato prossimo su Canale 5.