Il serale della ventunesima edizione di Amici è ufficialmente partito: sabato 19 marzo è stata trasmessa la prima puntata (quella che ha visto l'eliminazione di Alice e Gio Montana), che nonostante i buoni ascolti ha lasciato un po' l'amaro in bocca a un'ampia fetta di pubblico. La scelta della produzione di mantenere lo stesso meccanismo di un anno fa, ovvero di lasciare "il destino" degli allievi nelle mani dei giudici Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, non ha convinto alcuni spettatori. Secondo questa fetta di pubblico le eliminazioni dovrebbero essere decretate dagli esiti di televoti aperti durante la serata, altrimenti si potrebbe rischiare di veder arrivare fino alla fine solo chi rientra nei giusti dei tre giudici.

Malumore tra gli spettatori di Amici

Il serale di Amici 21 è partito alla grande dal punto di vista degli ascolti: la puntata d'esordio ha fatto registrare 4,5 milioni di spettatori e uno share di poco superiore al 25%. Dando un'occhiata ai commenti che sono stati postati sui social durante la serata del 19 marzo, ci si rende conto che il meccanismo pensato per la gara di quest'anno non convince tutti.

Infatti la produzione ha deciso di non cambiare il regolamento che nel 2021 ha contribuito al successo del programma: per lo stesso motivo, anche il cast è rimasto lo stesso, a partire dai tre membri della giuria di qualità.

La scelta di puntare ancora una volta su Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia non piace a quella fetta di pubblico che pensa che gli sia dato troppo potere decisionale: sono i giudici, infatti, a votare le esibizioni, a decretare le squadre vincitrici delle varie manche e a stabilire chi viene eliminato dalla gara.

Attesa per la nuova registrazione di Amici

Sin dalla prima puntata, infatti, i tre giudici hanno palesato le loro preferenze tra gli allievi della ventunesima edizione di Amici: Stefano si è esposto per difendere Serena dalle critiche della maestra Celentano sul suo fisico, Emanuele Filiberto ha elogiato Carola per la sua eleganza, Stash non ha nascosto di avere un "debole" per Luigi.

Insomma, la sensazione che hanno molti fan del talent show è che alcuni ragazzi possano essere penalizzati dal meccanismo che dà gran parte del potere decisionale alla giuria esterna.

Alunni amatissimi come Alex, Crytical, Dario e Michele, ad esempio, sono stati un po' in ombra al debutto e questo potrebbe dipendere dal fatto che nessuno dei giurati ha una particolare simpatia per loro.

Quello che gli spettatori del programma Mediaset chiedono è che alcune importanti decisioni possano essere prese anche dalla gente a casa che da mesi segue gli allievi nel loro percorso e probabilmente li conosce meglio della giuria.

I talenti di Amici che rischiano

Sui social network in tanti si sono esposti per chiedere un ritorno alle origini: le eliminazioni degli allievi dal serale, secondo gli spettatori di Amici, dovrebbero essere decise dal televoto. Qualcuno ha scritto: "Rivoglio l'Amici di una volta, in diretta e con il televoto. Basta avere giudici incompetenti!".

Il fatto che il programma sia registrato e non in diretta rende quasi impossibile questo meccanismo: soltanto le sfide della finale possono essere sottoposte al giudizio del pubblico perché in quel caso la puntata è live (proprio per permettere alla gente di scegliere il vincitore dell'edizione).

Finché Maria De Filippi punterà su un prime time registrato, i fan dovranno accontentarsi di assistere ad appuntamenti settimanali come quello che è andato in onda sabato 19 marzo, dove giudici e professori sono stati gli unici a prendere decisioni sul futuro dei ragazzi in gara.

Secondo le preferenze che i membri del cast hanno manifestato fino a oggi, coloro che potrebbero rischiare di dover lasciare il programma durante la seconda puntata sono: Calma e Crytical per il canto, Leonardo e Christian per il ballo.