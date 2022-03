Molte novità avverranno durante le puntate di Love is in the air in programma dal 14 al 18 marzo sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Eda Yildiz riuscirà ad ottenere l'affidamento di un progetto importante da parte della signora Nuray per aiutare Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 14 a venerdì 18 marzo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate in onda da lunedì 14 a venerdì 18 marzo in prima visione tv, rivelano che il piano organizzato da Kerem, Aydan, Seyfi, Ayfer insieme a Kemal, Melo ed Erdem naufragherà miseramente.

Tutto lo staff, infatti, non riuscirà ad evitare che l'Art Life cada in disgrazia.

Intanto, Pina e Eda saranno protagoniste di un curioso equivoco. Tutti, infatti, crederanno che la fioraia stia soffrendo per una forma di depressione mentre sospetteranno che la cugina di Serkan sia incinta. A tal proposito, Aydan apparirà disperata visto che non saprà come informare sua sorella della gravidanza della nipote. Inoltre, la donna sarà molto in ansia visto che avrà alcuni problemi ad informare suo figlio delle imminenti nozze con Kemal.

Melo, Ayfer e Burak, invece, si convinceranno che Eda sia depressa quando scoppierà a piangere dopo aver visto uno spettacolo di magia organizzato da Kiraz e Serkan.

Eda riottiene l'affidamento del progetto della signora Nuray

Nelle puntate 14-18 marzo di Love is in the air, Piril e Engin crederanno che Serkan ed Eda se la sono presa con loro per la figuraccia fatta con la signora Nuray. Ed ecco che i genitori di Can insieme all'architetto scopriranno che Eda ha preso appuntamento con la cliente per sistemare la situazione lavorativa.

Melo, nel frattempo, spiegherà a Burak che vuole essere sicura dei sentimenti che prova per lui prima di divulgare la notizia a tutti quanti. Aydan chiederà ad Ayfer di aiutarla a preparare delle ricette tradizionali per far colpo sulla suocera.

Eda, invece, riotterrà l'affidamento del progetto da parte della signora Nuray.

Più tardi, la giovane informerà Aydan, Ayfer e Melo di essere in attesa di un bambino.

Serkan vuole scoprire il sesso del nascituro

Aydan rimarrà paralizzata dopo essersi sottoposta ad un trattamento estetico in vista dell'arrivo della suocera Yadigar. Erdem, intanto, divulgherà false notizie durante il pranzo di famiglia sul conto di Eda. Aydan e Seyfi, infatti, scopriranno che la madre di Kiraz è depressa ed ha una storia con un ex fidanzato. Kemal, invece, annuncerà agli ospiti che presto si sposerà con Aydan.

In questo frangente, Eda dovrà respingere le accuse della suocera e Seyfi. Alla fine, la Yildiz si rivelerà costretta a rivelare di essere incinta. Melo, invece, annuncerà che lei e Burak hanno una storia d'amore.

Più tardi, Serkan accompagnerà la moglie ad una visita ginecologica, dove avranno la possibilità di scoprire il sesso del nascituro. L'architetto vorrebbe scoprirlo subito, mentre sua moglie apparirà più reticente. Alla fine, Bolat mostrerà a Engin alcune foto dell'ecografia per una sua valutazione.