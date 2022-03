Manca davvero poco per vedere l'ultima puntata di Love is in the air sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Melo e Burak non avranno il lieto fine mentre Eda Yildiz (Hande Ercel) e suo marito Serkan Bolat (Kerem Bursin) saranno finalmente felici insieme ai due loro figli Kiraz e Alp.

Anticipazioni Love is in the air: ultima puntata

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti l'ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, la proposta di nozze di Kemal (Sinan Albayrak avrà esito positivo. Aydan, infatti, deciderà di diventare sua moglie dopo aver superato alcune peripezie. Ma ecco che la madre di Serkan riceverà una vera e propria doccia gelata dal suo fedele maggiordomo. La donna, infatti, scoprirà che Seyfi ha deciso di rifarsi una vita altrove e quindi abbandonare il suo posto di lavoro. Una decisione, che scatenerà la reazione di Aydan, la quale finirà in ospedale dopo aver ingerito un ingente quantitativo di sonniferi.

Piril e Engin, invece, continueranno a vivere serenamente insieme al loro primogenito Can.

Melo tronca la frequentazione con Burak, Ayfer affascinata da Jeng

Nell'ultima puntata di Love is in the air in programma a breve in prima visione assoluta, Melo prenderà una decisione importante riguardo il suo futuro.

La ragazza, infatti, deciderà di troncare la sua frequentazione con Burak Balci in quanto non vorrà essere considerata come una seconda scelta dato che quest'ultimo era da sempre innamorato di Eda. Tuttavia, l'amica della fioraia dimenticherà in breve tempo la delusione d'amore tra le braccia di un medico per il quale proverà un vero e proprio colpo di fulmine dopo averlo conosciuto in ospedale.

Ayfer, invece, rischierà di essere investita da Jeng, il ginecologo di Eda. In questo frangente, la donna rimarrà particolarmente affascinata dal medico, che inizierà a corteggiarla spudoratamente. Intanto tutto l'ospedale si mobiliterà per l'arrivo della Yildiz, prossima a dare la luce. Peccato che la ragazza partorisca in montagna grazie all'aiuto di Serkan.

Eda e Serkan felici insieme a Kiraz e Alp

Passato qualche tempo, Eda e Serkan appariranno sereni insieme a Kiraz e Alp dopo essersi ritrovati dopo cinque anni ed aver superato molte peripezie. Ed ecco che i protagonisti si ritroveranno vicino ad un ponte insieme ai figli, dove attenderanno l'arrivo di Seyfi per potersi lasciare andare alla passione una volta rimasti soli. In questo modo si conclude la seconda e ultima stagione di Sen Cal Kapimi, la Serie TV che ha rapito i cuori degli italiani.