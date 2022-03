Il 26 marzo si terrà la seconda puntata del serale di Amici, talent show di Maria De Filippi. In vista dello spettacolo serale i professori hanno cominciato ad assegnare le canzoni ai loro allievi, oltre che i guanti di sfida agli allievi delle squadre avversarie. In particolare ha fatto discutere l'assegnazione di un brano da parte del coach Rudy Zerbi ai suoi allievi Calma e Luca D'Alessio. Infatti questi ultimi due appena hanno ascoltato il brano assegnato dal loro maestro si sono mostrati contrariati e hanno pensato addirittura di rifiutare tale assegnazione.

Luca D'Alessio e Calma criticano l'assegnazione di Rudy Zerbi

In particolare i due allievi di Zerbi, appena hanno ascoltato il brano, hanno rivelato di essere rimasti sconcertati da tale assegnazione tanto da metterla in discussione. "Anche io ho paura di contestare le assegnazioni dei brani - ha rivelato Luca nei confronti di Calma - ma per me preparare un pezzo così è una perdita di tempo". "Vestiamoci da papere - ha continuato Luca - tanto a questo punto, io resto allibito". Successivamente LDA è entrato in casetta per fare ascoltare la canzone agli altri ed ascoltare un loro parere, ed in particolare Luigi è intervenuto per esortare il suo compagno a prenderla con filosofia e a utilizzare un atteggiamento ironico.

"La paranza è una danza che si balla con la panza? - ha ironizzato l'allievo - deve essere per forza uno scherzo, non ho mai visto una roba del genere al serale!".

Rudy Zerbi furioso con i suoi allievi

Successivamente il coach Rudy Zerbi ha convocato in sala canto i due ragazzi che erano in casetta, per rimproverarli delle loro parole.

"Intanto chi si deve vergognare siete voi - ha dichiarato furioso Zerbi rivolto ai due ragazzi - per l'ignoranza con la quale affrontate un pezzo di questo genere". "Voi sapete di cosa parla la Paranza? No, perché siete ignoranti, presuntuosi, saccenti, supponenti e fate una figura terribile", ha continuato il coach. Secondo lui i ragazzi sono colpevoli di non conoscere l'autore di questa canzone, né il significato, infatti ha mostrato ai due ragazzi un video esplicativo del successo scritto e cantato da Daniele Silvestri.

LDA ha cercato di difendersi dicendo che, sebbene riconosca il significato forte della canzone, non si rivede comunque in quel pezzo.

I commenti di Gigi d'Alessio e Daniele Silvestri a tal proposito

Gigi D'Alessio, padre di Luca D'Alessio (in arte LDA), è intervenuto sui social per esprimere il suo parere sull'accaduto. In particolare il cantante ha supportato Rudy Zerbi, sostenendo di essere pienamente d'accordo con lui e con le parole utilizzate durante il rimprovero. Infatti, secondo Gigi, i ragazzi devono ancora crescere molto e un anno ad Amici non è bastato per il loro percorso di maturazione personale. Invece il cantante del brano in questione, Daniele Silvestri, ha tentato di spegnere le polemiche con un pizzico di ironia su Twitter. "Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio", ha scritto Silvestri ironizzando su un commento di Luca che aveva paragonato i due successi.