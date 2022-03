Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Kiara Barnes (Zoe Buckingham), Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Annika Noelle (Hope Logan), Tanner Novlan (John Finnegan), Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Scott Clifton (Liam Spencer). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 26 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sensi di colpa di Liam, sui consigli di Thomas per Hope, sulla dichiarazione d'amore di Finn a Steffy e sull'enigma legato alla paternità di quest'ultimo.

Liam si confida con Wyatt

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam si sentirà devastato dalla situazione della sua famiglia e deciderà di raccontare a Wyatt di aver tradito Hope con Steffy. Devastata e profondamente ferita dal tradimento del marito, Hope si ritroverà a discutere dei suoi problemi famigliari con Thomas. Nel corso del confronto, il fratello di Steffy le suggerirà inaspettatamente di perdonare Liam, concedendo un'altra chance al loro matrimonio per amore dei figli.

Finn approfitterà di un momento di solitudine con Steffy per dichiararle nuovamente il suo amore. Il medico, infatti, confiderà alla compagna di sperare che il figlio che aspetta sia suo e non di Liam in modo da poter creare una famiglia insieme. Non contento, Finn prometterà a Steffy di volere rimanere con lei anche se il bambino non fosse biologicamente suo.

Zoe riceve un messaggio di Zende

Zoe lascerà intendere a Zende di essere veramente innamorata di lui, illudendosi che la sua dichiarazione d'amore possa spingere il giovane a rivelarle che l'ama anche lui. Le speranze della giovane aumenteranno ancora di più quando riceverà un sms di Zende, arrivato in ritardo a causa di un problema al telefono del giovane.

Nel messaggio, il ragazzo consigliava a Zoe di non affrettare le cose con Carter, riflettendo ancora di più sul suo futuro. Steffy si recherà da un ginecologo per scoprire che il risultato delle analisi confermano la sua gravidanza. Saputo ciò, la figlia di Ridge chiederà alla dottoressa di poter effettuare un test di paternità, scoprendo che è ancora troppo presto per poter avere esiti sicuri in merito. Più tardi, Steffy riunirà Finn, Hope e Liam e annuncerà loro ciò che è venuta a sapere dalla ginecologa, chiedendo di avere pazienza. Ignorando il fatto che Zoe non abbia ancora stabilito la data del loro matrimonio, Carter chiederà a Ridge di essere il suo testimone di nozze.