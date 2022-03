Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo su Canale 5, John Finnegan (Tanner Novlan) sarà molto angosciato e non accetterà facilmente quello che è accaduto tra la sua fidanzata e Liam Spencer. Nel contempo, anche Hope farà molta fatica a perdonare il suo amato per averla tradita con Steffy e non saprà cosa fare. La stilista penserà di confrontarsi con Hope, ma la giovane Logan sarà molto delusa e non riuscirà a nascondere tutto il suo disprezzo.

In seguito Zoe confesserà a Zende di amarlo ancora e di voler stare insieme a lui, ma resterà molto delusa dalla reazione di Dominguez.

Episodi 21-25 marzo: Steffy si confronta con Hope

Negli episodi di Beautiful, trasmessi dal 21 al 25 marzo, John Finnegan e Hope non riusciranno ad accettare di essere stati traditi dai loro rispettivi compagni e prenderanno del tempo per decidere cosa fare del loro futuro.

Nel frattempo Steffy andrà a parlare con Hope della situazione venutasi a creare, ma la giovane Logan sarà ancora molto turbata e non vorrà confrontarsi con la sua rivale. Liam, intanto, dovrà affrontare la rabbia e gli insulti di John Finnegan. In seguito Zoe si confiderà con Zende e gli dirà che Carter è intenzionato a fissare la data per il loro matrimonio quanto prima. La donna proverà ancora dei forti sentimenti per Zende e gli confesserà di voler stare insieme a lui.

Dominguez, però, non vorrà tradire l’amicizia con Carter, così dirà a Zoe che tra loro non potrà mai esserci nulla, oltre che una semplice amicizia. Steffy, invece, penserà di eseguire un test di paternità per scoprire di chi sia il bambino che porta in grembo.

Beautiful, puntate dal 21 al 25 marzo: Finnegan e Liam ai ferri corti

Nelle puntate di Beautiful, in onda dal 21 al 25 marzo, Steffy sarà desiderosa di scoprire chi sia il padre del suo bambino: la donna inizierà a sperare che il test di paternità possa confermare la paternità di John Finnegan, così da tranquillizzare l'uomo e ritrovare la serenità di un tempo.

Nel frattempo Wyatt porterà Summer Newman a conoscere Bill, per stipulare un contratto tra la J.V.C e la Spencer Publications. In seguito Summer chiederà informazioni a Wyatt e a Florence riguardo Sally. Finnegan, invece, avrà un duro scontro con Liam e chiederà all'uomo di farsi da parte, qualora il bambino di Steffy non fosse suo. Il giovane Spencer sarà assai pentito di aver tradito Hope con Steffy e farà di tutto pur di farsi perdonare. Infine, Liam chiederà scusa alla sua amata, sia per averla tradita, che per aver dubitato di lei per molto tempo, poi la pregherà di dargli un’altra possibilità.