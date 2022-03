Ferzan Özpetek è arrivato in Turchia con il film La dea della fortuna, uscito nelle sale il 25 marzo 2022. Per l'occasione ha rilasciato diverse interviste, tra cui una a Hürryet Pazar, in cui ha parlato non solo dei suoi progetti presenti e futuri, ma anche del suo rapporto con Can Yaman.

Ferzan Özpetek e il suo rapporto con Can Yaman

Ferzan Özpetek, il 25 marzo scorso, è uscito in Turchia con La dea della fortuna (in turco Şans Tanrıçası, ndr), film da lui diretto del 2019 e che vede come protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

Con la stampa turca ha avuto modo di parlare dei suoi recenti progetti, tra cui la serie de Le fate ignoranti che sarà disponibile dal 13 aprile su Disney Plus. Serie in cui è presente Burak Deniz, noto per aver preso a diverse Serie TV turche come Bizim Hikaye, che è stato scelto dal regista dopo essere stato premiato come "Men of the year" da GQ Türkiye.

Ferzan Özpetek ha avuto modo di parlare anche della sua collaborazione con Can Yaman, nata per uno spot di un pastificio italiano, e della possibilità di inserire l'attore nel cast de Le fate ignoranti: "Ho incontrato Can e tra noi è nata una bella amicizia. C'è stata anche l'idea di avere Can nella serie, ma lui aveva altri impegni".

Ferzan Özpetek ha anche smentito le voci riguardanti alcuni presunti screzi avuti sul set con Can Yaman: "Non c'è stato niente del genere.

Aveva un progetto importante, ma è stato rimandato, così si è cimentato in un'altra produzione. Can è una brava persona, spero faccia grandi cose".

I prossimi progetti di Can Yaman

Di progetti nell'orizzonte di Can Yaman ce ne sono parecchi. Settimana scorsa sono terminate le riprese di Viola come il mare, la fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi e che martedì 29 marzo verrà presentata in anteprima al Bifest di Bari (al momento è ancora sconosciuta la data di messa in onda su Canale 5).

La prossima estate, invece, l'attore potrebbe essere impegnato in una serie di produzione turca per Disney Plus. Il titolo potrebbe essere El turco e le riprese dovrebbero iniziare intorno a luglio. Si vocifera che al fianco di Can Yaman possa esserci "una star di fama mondiale", ma al momento non sono stati fatti ancora dei nomi.

L'unico punto interrogativo rimane con Sandokan. La serie, prodotta da Lux Vide, è stata presentata ufficialmente nel dicembre del 2020, ma a causa di alcuni problemi, tra cui la pandemia, le riprese sono state sempre rinviate. Fino a poco tempo fa si parlava di riprese che sarebbero dovute iniziare nell'estate del 2022, ma se le voci su El Turco fossero vere andrebbero in contrapposizione con l'allestimento del set per Disney Plus. Nelle prossime settimane potrebbero essere chiariti tutti questi cavilli tecnici.