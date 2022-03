Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata fra gli altri da Kerem Bursin (Serkan Bolat), Hande Ercel (Eda Yildiz), Evrim Dogan (Ayfer Yildiz), Neslihan Yeldan (Aydan Bolat), Doga Ozum (Pina Bolat) e Alican Aytekin (Seyfi Cicek). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 14 al 18 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'equivoco legato allo scambio di borse fra Pina ed Eda, fra l'incontro fra la signora Nuray e Yildiz, sull'arrivo della madre di Kemal e sull'annuncio del matrimonio di quest'ultimo con Aydan.

Aydan si sente in colpa

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Aydan, Ayfer, Seify, Kerem, Kemal, Melek ed Erdem fingeranno di essere impiegati della nuova Art Life per convincere un cliente a finanziare l'azienda. L'iniziativa del gruppo di amici, però, fallirà miseramente a causa della loro completa inesperienza lavorativa. A causa di uno scambio di borse fra Pina ed Eda, Aydan si convincerà che la nipote sia incinta. Disperata all'idea di aver deluso la sorella, la donna si sentirà in colpa per non aver saputo badare a Pina nel corso del suo stage al fianco di Serkan. La sua tristezza aumenterà quando si renderà conto di non essere capace di rivelare al figlio di essere in procinto di sposare Kemal.

Eda incontra la signora Nuray

Lo scambio di borse spingerà Melo, Ayfer e Burak a convincersi che Eda sia depressa e faccia uso di farmaci antidepressivi che, in realtà, sono dei semplici preparati a base di erbe. In seguito, i tre amici andranno a trovare Eda a casa mentre sta assistendo ad uno spettacolo di magia messo in scena da Kiraz e Serkan.

Vedendo la complicità fra padre e figlia, Eda si commuoverà, spingendo ancora di più i suoi amici a pensare che sia depressa.

Piril ed Engin si convinceranno che Eda e Serkan siano arrabbiati con loro per la figuraccia fatta con la signora Nuray. Le cose cambieranno quando scopriranno che Eda ha un appuntamento con la donna.

Yildiz, infatti, incontrerà la signora Nuray per raccontarle la verità su ciò che è successo in ufficio, riuscendo a convincerla a farsi affidare il progetto.

Burak si arrabbierà molto quando si renderà conto che Melo non ha avuto il coraggio di rivelare agli amici di avere una relazione con lui. Offeso, l'uomo si infurierà e se ne andrà.Dopo aver saputo da Seyfi che la suocera è all'antica, Aydan chiederà ad Ayfer di insegnarle a preparare alcune ricette datate. Eda e Serkan decideranno di trasferirsi nella loro nuova casa dopo aver annunciato a tutti di essere in attesa del loro secondo figlio. Per prepararsi al meglio all'arrivo della madre di Kemal, Aydan si sottoporrà ad un trattamento estetico che le paralizzerà metà viso.

Erdem si infiltrerà al pranzo di famiglia dei Bolat per screditare Eda, mentre Kemal annuncerà a tutti il suo matrimonio con Aydan. A causa di una serie di fraintendimenti tutti penseranno che Aydan sia in dolce attesa, mentre quest'ultima affermerà che è Pina ad essere incinta. Nel bel mezzo del caos generale, Melo annuncerà di avere una storia con Burak, mentre Eda annuncerà la sua seconda gravidanza.