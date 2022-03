Cambio programmazione sulle reti Rai per il prossimo mese di aprile. Le novità interesseranno la fascia del daytime, dove ci saranno dei cambiamenti importanti nel pomeriggio della rete ammiraglia.

La soap opera Il Paradiso delle Signore 6, dopo una stagione trionfante e ricca di successi, chiuderà i battenti. Come sempre accade in vista della stagione estiva, la soap opera con Alessandro Tersigni non sarà più trasmessa e quest'anno, la Rai ha scelto di sostituirla con una nuova soap opera in prima visione assoluta.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di aprile 2022 prevede delle novità legate alla fascia del primo pomeriggio.

Il prossimo 29 aprile, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del daytime che, anche quest'anno, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Con una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, Il Paradiso delle signore si è confermata leader indiscussa degli ascolti del pomeriggio, conquistando nella maggior parte dei casi, la media di spettatori più alta tra i programmi del daytime Rai.

Al posto de Il Paradiso delle signore debutta la nuova soap Sei Sorelle

I telespettatori, però, dovranno dire addio alla soap opera il prossimo 29 aprile, dopodiché a differenza degli altri anni, non comincerà il consueto ciclo di repliche che proseguiva poi per tutta la stagione estiva, fino all'inizio delle nuove puntate (previste da settembre in poi).

Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di puntare su una nuova soap inedita nella fascia del primo pomeriggio.

A partire dal 3 maggio, subito dopo "Oggi è un altro giorno", partirà la soap opera spagnola Sei Sorelle, che prenderà di diritto il posto de Il Paradiso 6 nella programmazione pomeridiana di Rai 1, occupando la fascia oraria 15:55-16:40.

E poi ancora, cambio programmazione anche in prime time. Saranno ben due le fiction che, durante il mese di aprile, chiuderanno i battenti e saluteranno così il pubblico della rete ammiraglia.

Chiudono Noi e Studio Battaglia: cambio programmazione Rai aprile 2022

Si partirà martedì 5 aprile con la messa in onda della quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, la serie con Lunetta Savino che in queste settimane ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori della tv di Stato.

Successivamente, domenica 10 aprile sarà la volta della sesta e ultima puntata di Noi, la fiction con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che saluterà il pubblico del dì di festa.

Per entrambe queste due serie televisiva, al momento non si conoscono ancora dettagli sul loro futuro.

La Rai, infatti, non si è ancora espressa circa la possibilità di una seconda stagione per Noi e Studio Battaglia, per cui bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di conoscere dettagli su eventuali nuove stagioni.