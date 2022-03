Prosegue su Rai 1 la messa in onda della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. Nella puntata di giovedì 10 marzo, l'ascolto ha toccato quota 5,7 milioni di spettatori, con uno share del 26.5 %. Cresce intanto l'attesa per gli ultimi due episodi della fiction, che andranno in onda su Rai1 nella serata giovedì 17 marzo alle ore 21:25.

Amore e lavoro si intrecceranno anche nell'ultimo appuntamento con la seconda stagione di Doc. Il dottor Fanti (Luca Argentero) non è riuscito a nascondere quanto accaduto a Lorenzo Lazzarini, morto durante l'emergenza Covid.

La dottoressa Cecilia Tedeschi, primaria specializzata in virologia, ha infatti scoperto delle anomalie riguardanti l'utilizzo delle bombole, lo stesso giorno in cui Lazzarini è deceduto. L'indagine, coordinata dal direttore amministrativo Lorenzo Caruso, ha come obiettivo quella di evitare che Doc torni di nuovo il primario del reparto di Medicina Interna, attualmente nelle 'mani' della dottoressa Tedeschi.

Doc nelle tue mani, finale di stagione: Fanti confessa tutto ai colleghi

La confessione del dottor Fanti, lascerà increduli tutti i colleghi. Nonostante ciò, l'ex moglie Agnese comincia ad indagare sul direttore Caruso, le cui indagini si fanno sempre più insistenti. Tanti altri i nodi da sciogliere nell'ultima puntata: gli amori tra Giulia e il dottor Cesconi e quello tra Elisa e Kidane, partito per l'Africa ma sempre nei pensieri della dottoressa.

Nel primo dei due episodi, intitolato "Stigma", il personaggio interpretato da Luca Argentero sarà costretto a rivelare la vera causa della morte di Lorenzo. Tra i colleghi, soltanto Riccardo è finora venuto a conoscenza dei fatti, confessati da Carolina, figlia di Fanti.

Nell'episodio, caratterizzato dalle cure a un militare, sarà chiarito come reagiranno i dottori del reparto di Medicina Interna in seguito alle confessioni di Doc.

Doc, anticipazioni ultimo episodio: un batterio contagia i medici

Nel secondo episodio di giovedì 17 marzo, finale di stagione, intitolato "Mutazioni", i medici dovranno anche fronteggiare una quarantena, poichè colpiti da un batterio multiresistente che si diffonderà nel loro reparto.

Nel frattempo

Agnese proverà a portare Cecilia dalla propria parte, mettendo in discussione l'operato 'borderline' di Caruso, pronto a tutto pur di incastrare Fanti.

Vi è attesa anche per la reazione di Giulia, al tempo in dolce attesa di un figlio assieme al medico scomparso. Infine, ci sarà spazio anche per gli amori tra Carolina e il dottor Valenti e fra Elisa e Kidane.